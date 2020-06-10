Идеально на лето: Алессандра Амбросио демонстрирует трендовое окрашивание сезона

Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель изменила стиль

Алессандра Амбросио – настоящий трендсеттер. По микроблогу 39-летней красавицы легко отследить последние веяния во всех сферах красоты. Несколько часов назад она продемонстрировала, как изменила прическу к новому пляжному сезону, внеся в нее поистине легкую «летнюю» нотку.

Новым окрашиванием знаменитая модель похвасталась в своем микроблоге в сториз. Алессандра наконец после месяцев «заточения» побывала у любимого мастера. Парикмахер посоветовал экс-«ангелу» Victoria's Secret ничего не менять кардинально, а только добавить светлые блики. Получилось свежо и необычно. Сама Амбросио до сих пор не может налюбоваться новым оттенком, снимая все новые видео для поклонников. «Я ждала несколько месяцев и вот, наконец, получила летние блики от моего лучшего колориста», – написала популярная модель. Берем на заметку!

Новая прическа Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, модель уже много лет не изменяет своему природному цвету, лишь добавляя разные оттенки. То же самое касается и длины: фирменная укладка девушки – пляжные волны длиной чуть ниже плеч, которые идеально подходят к образу жизни известной любительницы океана.

Стоит отметить, что 11-летняя дочь Алессандры – Аня Луиза – унаследовала не только выразительные черты лица и стройное тело звездной мамы, но и ее оттенок волос. На карантине, когда Амбросио пришлось быть с природным цветом, сходство между двумя красавицами стало еще более заметным. Неудивительно, что в сети девочке «пророчат» славу модели.

Модель с дочерью (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Также девочка, как и Алессанда, любит вести свой блог в сети Instagram. Правда, аккаунт контролируют родители малышки. Тем не менее, она запостила уже множество фото, которые подчеркивают ее необычную внешность и игривый характер. Что ж, как минимум, на популярность в соцсетях она точно может рассчитывать!

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite