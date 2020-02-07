Идеальная женщина: Шэрон Стоун поразила красотой на фото 25-летней давности

Шэрон Стоун – голливудский секс-символ и эталон красоты – даже в свой 61 год выглядит роскошно. На днях звезда появилась на красной дорожке Vanity Fair: Hollywood Calling в Лос-Анджелесе и буквально затмила всех. Стоун восхитила своей неувядающей красотой: все то же стройное тело, сияющие глаза и лучезарная улыбка…

Актриса на открытии выставки (фото: instagram.com/sharonstone)

Но периодически звезда любит напомнить всем, что в молодости она и вовсе была неотразима. Несколько часов в микроблоге странице Шэрон появилось архивное фото – кадр из фильма Мартина Скорсезе "Казино" 1995-го года, где снималась 37-летняя Стоун. Актриса в ярком наряде с выразительным макияжем лежит среди драгоценностей.

Кадр из фильма "Казино" (фото: instagram.com/sharonstone)

Но главное украшение снимка, безусловно – сама Шэрон. Тонкие черты лица, пухлые губы, высокие четкие брови… Уникальная красота знаменитой актрисы без всякой пластики и коррекций в свое время сделала ее звездой мирового масштаба. А потому до сих пор волнует сердца миллионов поклонников. Фолловеры принялись писать своей любимой актрисе комплименты. "О, я люблю эту сцену, вы так прекрасны в этом фильме, и вы так хорошо играли этого персонажа!! Джинджер навсегда", "Лучшая из лучших", "Мечта", "Дива", "Блистательна"…

Актриса в юности (фото: instagram.com/sharonstone)

Также на днях Стоун показала архивную обложку журнала Elle – съемка за январь 2012-го года показала звезду в цветущем виде. 53-летняя Шэрон позирует в сером свитере и как всегда выглядит счастливой и молодой.

Актрисе 53 года (фото: instagram.com/sharonstone)

Напомним, актриса любит рассказывать, что своей стройной фигурой и подтянутыми чертами лица обязана правильному образу жизни. Она признается, что пробовала делать уколы красоты и прочие процедуры, но разочаровалась в них. По словам звезды, она предпочитает стареть красиво и ценит выражение эмоций на своем лице, а потому не хочет превратиться в "золотую рыбку", которым полон шоу-бизнес.