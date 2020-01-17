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Идеальная женщина: Моника Беллуччи поразила красотой на фото 30-летней давности

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.01.2020 - 20:29
Идеальная женщина: Моника Беллуччи поразила красотой на фото 30-летней давности
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса показала редкое архивное фото

Моника Беллуччи – одна из самых красивых женщин планеты – продолжает покорять своей необычной внешностью. Актриса, которая до сих пор выглядит роскошно, часто демонстрирует стильные образы на различные мероприятия. А несколько часов назад культовая итальянская кинодива продемонстрировала архивное фото. На нем Монике около 25-ти лет, а потому ее красота буквально только расцвела. Нежный овал лица, жгучий взгляд черных глаз, чувственные губы, роскошные формы и непослушная волна пышных волос… Именно такой Монику узнал мир и сразу влюбился.

Идеальная женщина: Моника Беллуччи поразила красотой на фото 30-летней давностиМоника в молодости (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

«В моих архивах... Наслаждайтесь вашим выходными», – написала Беллуччи под фото. А поклонники принялись писать комплименты, восхищаясь безукоризненной внешностью актрисы: «Королева», «Самая красивая», «Невероятная»…

К слову, Моника, которая в прошлом году отмечала 55-летний юбилей, все еще активно снимается для глянцевых журналов и даже рекламирует косметику. Так, актриса стала лицом новой линии Dolce & Gabbana. В рекламной кампании она примела довольно откровенный образ: топ с глубоким декольте, пиджак с яркой вышивкой, а завершал лук макияж с коричневыми smoky и соблазнительными губами ягодного оттенка, а еще «мокрая» укладка.

Актриса рекламирует новую линию косметики Dolce & Gabbana (видео: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Так что в работе у знаменитой красавицы явно все отлично. Чего не скажешь о личной жизни. Моника, которая в прошлом году рассталась со своим молодым бойфрендом, с которым встречалась пару лет, вновь одна. Недавно, впрочем, папарацци застали Монику и Николаса на совместной прогулке по Парижу. Поклонники тут же стали надеяться на воссоединение пары. Но, по всей видимости, знаменитая актриса и художник сдержали слово остаться добрыми друзьями. Также в одном из интеврвью Беллуччи подчеркнула, что не сказала, что она свободна. Но и не стала утверждать обратное. Возможно, звезда просто не хочет больше выставлять напоказ личную жизнь.

Женщина-мечта: Моника Беллуччи восхитила стройной фигурой в облегающем платье Эталон красоты: 55-летняя Моника Беллуччи удивила молодым внешним видом в съемке для глянца
Новости Украины Моника Беллуччи
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