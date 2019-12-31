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Вот это поворот: Моника Беллуччи повторила "свадебный" образ Тины Кароль

Lite » Мода 31.12.2019 - 13:32
Вот это поворот: Моника Беллуччи повторила "свадебный" образ Тины Кароль
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Звезда блистает в роскошном платье

Моника Беллуччи, которая часто демонстрирует роскошные образы, накануне Нового года восхитила очередным из них. 55-летняя звезда примерила белое платье от Ashi Studio с пышными рукавами-фонариками, пышной юбкой, длинным шлейфом и разрезом спереди. Дополнили образ черные колготки, колье с драгоценными камнями. Макияж ей сделали ярким и праздничным, а волосы собрали в вечернюю прическу. Выглядела она, как всегда, невероятно привлекательной, молодой и прекрасной.

Но больше внимания привлек тот факт, что в таком же наряде уже блистала еще одна звезда – украинская певица Тина Кароль.

Вот это поворот: Моника Беллуччи повторила &quot;свадебный&quot; образ Тины КарольМоника Беллуччи в платье от Ashi Studio (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

В этом наряде Тина появилась летом во время праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины 24 августа. Певица выступила на крыше киевской консерватории, вместе с другими исполнителями спев гимн Украины. Для торжественного события артистка выбрала роскошный дизайнерский наряд – платье в пол белого оттенка. К слову, именно этот цвет являлся доминирующим в празднике 2019 года, символизируя чистоту и надежду.

Вот это поворот: Моника Беллуччи повторила &quot;свадебный&quot; образ Тины КарольВот это поворот: Моника Беллуччи повторила &quot;свадебный&quot; образ Тины КарольВот это поворот: Моника Беллуччи повторила &quot;свадебный&quot; образ Тины КарольТина в таком же платье ранее (фото: instagram.com/tina_karol)

На своей странице в Instagram Кароль запостила серию фото, позволив поклонникам в деталях рассмотреть ее эффектный образ. Платье от Ashi Studio она дополнила серебристыми босоножками. Прическу сделала в духе старого Голливуда – изысканную укладку с легкой волной. А в макияже предпочла выделить губы.

Во время выступления Тина дополнила лук еще и оригинальными дизайнерскими украшениями в национальном стиле. Так, шею певицы украшало золотое украшение от украинского бренда в виде колосков, выполненного в сине-желтой гамме в цвет флага Украины, а на руке было кольцо из синих и желтых драгоценных камней.

Вот это поворот: Моника Беллуччи повторила &quot;свадебный&quot; образ Тины КарольТина летом (фото: instagram.com/tina_karol)

Нужно отметить, что образы обеих красавиц получились более чем удачными. Поклонники как Кароль, так и Моники засыпали звездм многочисленными лайками и комментариями.

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