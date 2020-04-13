Идеальная семья: Алессандра Амбросио засыпала сеть общими фото с детьми и возлюбленным

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель опубликовала новое фото

Алессандра Амбросио в последнее время часто делится семейными фото. Но чаще на них фигурируют дети супермодели – 11-летняя Аня Луиза и 7-летний Ноа. Знойная красавица любит восхищать сеть красотой дочери и сына, показывать, чем они занимаются на карантине и как весело и с пользой проводят время. Периодически в сториз модели появляется и парень Алессандры – итальянский бизнесмен Николо Одди. Но вот общими снимками модель не радовала давно.

Вся семья в сборе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В честь католической Пасхи, которую отмечали в этом году 12 апреля, модель опубликовала галерею общих фото. Вся семья – сама модель, ее дети и любимый мужчина, а также два пса – собрались за столом. Пасхальные декорации, забавные кроличьи ушки и счастливые лица всех присутствующих говорят о том, что карантин не смог испортить светлый праздник. Модель с детьми и возлюбленным веселятся и строя в камеру забавные рожицы.

К слову, не меньше общих фото добавила модель и накануне – с празднования своего дня рождения. 11 апреля знойной красавице исполнилось 39 лет. Торжество прошло в атмосфере любви, в трогательной семейной обстановке. Алессандра буквально засыпала сеть радостными фото, на которых позирует с детьми и просто светится от счастья. Есть здесь снимки с Николо: пара нежно целуется под восторженные аплодисменты детей.

На дне рождения модели (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Ух ты! Я даже не знаю, с чего начать. Столько сообщения, столько любви! Спасибо моей семье и спасибо всем вам!!! Даже в это безумное время я чувствую себя связанной со всеми вами!!! Я хочу поблагодарить вас от всего сердца. Моя любовь к вам бесконечна!!!».

Интересно, что Аня Луиза подготовила в честь дня рождения мамы свой пост. Девочка нашла массу архивных кадров, где Амбросио позирует с ней, еще совсем крошкой. «...Не могу поверить, что тебе 29. Еще один год и будет 30», – пошутила Аня Луиза. И добавила: «По крайней мере, именно так ты выглядишь».