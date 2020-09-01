ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Идеальная пара: стильная Лилия Ребрик очаровала романтичным фото с мужем

Вторник 01 сентября 2020 14:32
Идеальная пара: стильная Лилия Ребрик очаровала романтичным фото с мужем
Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Звезда подвела итоги лета

Лилия Ребрик обожает трогательные семейные фото. Звезда часто демонстрирует кадры, пропитанные атмосферой любви и заботы, что царит в их доме. Так, недавно счастливая мама отметила день рождения старшей дочери – 30-го августа малышке исполнилось 9 лет. В честь такого события любящие родители устроили девочке яркий праздник, который Лилия осветила в своем блоге, поблагодарив всех участников. А несколько часов назад популярная телеведущая и актриса продемонстрировала новые фото с любимым мужем.

Идеальная пара: стильная Лилия Ребрик очаровала романтичным фото с мужемИдеальная пара: стильная Лилия Ребрик очаровала романтичным фото с мужемПара покорила сеть (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия запостила пару кадров, на которых они предстали вместе с Андреем Диким. Пара позирует на фоне воды, обнимаясь и смеясь. Супруг нежно обнимает и целует Лилию, а сама звезда просто светится от счастья. Одета Лилия Ребрик в стильный костюм кораллового оттенка: широкие брюки и свободного кроя жакет она удачно скомбинировала с белой блузой и сумочкой такого же оттенка. Идеальным завершением стильного лука стали длинные белые серьги. Волосы знаменитость собрала в пучок, а макияж сделала с акцентом на яркие губы в тон наряду. Вместе с супругом, который надел рубашку с тропическим принтом и джинсы, они смотрелись очень гармонично.

Идеальная пара: стильная Лилия Ребрик очаровала романтичным фото с мужемЛилия и Андрей Дикие (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

«Ну что, сегодня, в последний день лета, подводим итоги? Что хорошего случилось? Уверена, было жарко…», – написала Лилия под фото. Поклонники принялись перечислять важные события, которые произошли у них этим летом, а также не смогли устоять, чтобы не похвалить красоту самой Ребрик, а также их идеальную пару. «Восхищаюсь вашей семьей», «Вы самые классные...», «Какая пара», – не утихают восхищения под романтичными фото.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Лилия Ребрикактриса
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь