Идеальная пара! Настя Каменских очаровала сеть романтическим фото с Потапом

Певица поделилась счастливым кадром с любимым на берегу океана
Настя Каменских и Потап не устают признаваться друг другу в любви и демонстрировать нежные чувства. На днях певица презентовала необычный клип "Воспоминания", созданный из архивных фото и видео с мужем, и который она сняла и смонтировала сама прямо во дворе своего дома. Для этого артистка пересмотрела множество кадров, снятых во время путешествий с супругом по разным странам. Одним из невероятно романтических фото она решила поделиться и с поклонниками, выложив его в Instagram.
На снимке запечатлен довольный Потап в белой рубашке и соломенной шляпе - продюсер сложил руки на груди и счастливо улыбается, а Настя нежно обнимает его сзади за шею, закрыв глаза. На заднем фоне можно разглядеть воду - вероятно, кадр был сделан на берегу океана или моря. Пара выглядит очень счастливой и влюбленной.
"Я закрываю глаза
Я отправляюсь туда
Где шумит океана волшебная бирюза
Где тогда мне сказал
А какие ваши любимые строчки из песни «Воспоминания»?" - поделилась Каменских.
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)
Пользователи сети засыпали пару умиленными комментариями, восхищаясь их красивой любовью.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Настя Каменских с собачкой Мими рассекретила приятные "девичьи делишки" по утрам.
Автор: Марина Настевич