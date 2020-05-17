ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Идеальная пара! Настя Каменских очаровала сеть романтическим фото с Потапом

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.05.2020 - 18:37
Идеальная пара! Настя Каменских очаровала сеть романтическим фото с Потапом
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась счастливым кадром с любимым на берегу океана

Настя Каменских и Потап не устают признаваться друг другу в любви и демонстрировать нежные чувства. На днях певица презентовала необычный клип "Воспоминания", созданный из архивных фото и видео с мужем, и который она сняла и смонтировала сама прямо во дворе своего дома. Для этого артистка пересмотрела множество кадров, снятых во время путешествий с супругом по разным странам. Одним из невероятно романтических фото она решила поделиться и с поклонниками, выложив его в Instagram.

На снимке запечатлен довольный Потап в белой рубашке и соломенной шляпе - продюсер сложил руки на груди и счастливо улыбается, а Настя нежно обнимает его сзади за шею, закрыв глаза. На заднем фоне можно разглядеть воду - вероятно, кадр был сделан на берегу океана или моря. Пара выглядит очень счастливой и влюбленной.

"Я закрываю глаза
Я отправляюсь туда
Где шумит океана волшебная бирюза
Где тогда мне сказал
А какие ваши любимые строчки из песни «Воспоминания»?" - поделилась Каменских.

Идеальная пара! Настя Каменских очаровала сеть романтическим фото с Потапом

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети засыпали пару умиленными комментариями, восхищаясь их красивой любовью.

  • Очень круто
  • Вы такие милые.. Фотка так где нужно, когда нужно и с кем нужно!!)
  • теперь моя самая любимая песня
  • Вы очень красивая пара
  • Идеальная пара
  • Вы такая красивая пара! Дай вам Бог счастья! Настя, привет Вам с Института Висконсин! Вы наша гордость!
  • Самые красивые "воспоминание" в самое сердце. на репите..спасибо Вам!!!
  • Самое лучшее фото в Мире
  • Какие вы красивые! Счастливые! Благодарю за позитив
  • Какая парочка
  • До чего же красивая и гармонична пара
  • Когда нибудь мы будем вспоминать все это, наши самолёты в лето. прям целый день пою

Идеальная пара! Настя Каменских очаровала сеть романтическим фото с Потапом

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских с собачкой Мими рассекретила приятные "девичьи делишки" по утрам.

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Настя КаменскихПотап
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь