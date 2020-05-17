Идеальная пара! Настя Каменских очаровала сеть романтическим фото с Потапом

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась счастливым кадром с любимым на берегу океана

Настя Каменских и Потап не устают признаваться друг другу в любви и демонстрировать нежные чувства. На днях певица презентовала необычный клип "Воспоминания", созданный из архивных фото и видео с мужем, и который она сняла и смонтировала сама прямо во дворе своего дома. Для этого артистка пересмотрела множество кадров, снятых во время путешествий с супругом по разным странам. Одним из невероятно романтических фото она решила поделиться и с поклонниками, выложив его в Instagram.

На снимке запечатлен довольный Потап в белой рубашке и соломенной шляпе - продюсер сложил руки на груди и счастливо улыбается, а Настя нежно обнимает его сзади за шею, закрыв глаза. На заднем фоне можно разглядеть воду - вероятно, кадр был сделан на берегу океана или моря. Пара выглядит очень счастливой и влюбленной.

"Я закрываю глаза

Я отправляюсь туда

Где шумит океана волшебная бирюза

Где тогда мне сказал

А какие ваши любимые строчки из песни «Воспоминания»?" - поделилась Каменских.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети засыпали пару умиленными комментариями, восхищаясь их красивой любовью.

Очень круто

Вы такие милые.. Фотка так где нужно, когда нужно и с кем нужно!!)

теперь моя самая любимая песня

Вы очень красивая пара

Идеальная пара

Вы такая красивая пара! Дай вам Бог счастья! Настя, привет Вам с Института Висконсин! Вы наша гордость!

Самые красивые "воспоминание" в самое сердце. на репите..спасибо Вам!!!

Самое лучшее фото в Мире

Какие вы красивые! Счастливые! Благодарю за позитив

Какая парочка

До чего же красивая и гармонична пара

Когда нибудь мы будем вспоминать все это, наши самолёты в лето. прям целый день пою

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских с собачкой Мими рассекретила приятные "девичьи делишки" по утрам.

Автор: Марина Настевич