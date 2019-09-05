Идеальная пара: Дженнифер Лопес показала трогательное видео с возлюбленным

Дженнифер Лопес обожает удивлять фанатов своей росокшной фомой, а еще –умилять совместными кадрами с Алексом Родригесом. Несколько часов назад она решила еще раз напомнить всему миру, как сильно они любят друг друга. Знаменитость опубликовала забавное видео из ресторана. Пара сидит за столом, обнявшись.

Дженнифер во Франции (фото: instagram.com/jlo)

Дженнифер при всем параде: на ней надета телесного оттенка широкополая шляпка с бахромой по краям и такого же цвета платье, на лице – вечерний макияж, а в ушах поблескивают серьги с драгоценными камнями. Алекс одет попроще: в белых брюках и белой футболке. Вот он хочет нагнуться к Дженнифер, чтобы сфотографироваться, но ему мешает головной убор его прекрасной спутницы. После чего пара весело смеется. «Какой прекрасный день», – написала певица под роликом, который за несколько часов набрал более 5 миллионов просмотров.

Дженнифер и Алекс (видео: instagram.com/jlo)

Сейчас пара находится в Сен-Тропе, куда направились, чтобы увидеться и насладиться совместным отдыхом. Напомним, Дженнифер все еще ездит по миру со своим шоу, а Алекс занят собсвенными проектами. Так что эти встречи для обоих – настоящий подарок. По всей видимости, знаменитости соскучились друг по другу.

Дженнифер обожает показывать свое безупречное тело (фото: instagram.com/jlo)

Алекс, в свою очередь, опубликовал видео, где они сидят в ресторане с друзьями, и он просит Дженнифер станцевать, а остальных ей подпевать. Сначала красотка отнекивается, а потом начинает исполнять мини-танец. Когда очередь показать талант доходит до него, он говорит, что он бейсболист. Нужно признать, что с чувством юмора у пары все в порядке.

Пока певица находится в мини-отпуске, она также не упускает случая показатьмиру свою фигуру. Вчера, 4 сентября, она выложила в сеть соблазнительное фото в белом купальнике. Звезда показала накачанный пресс, подтянутые руки и ноги, а подытожила все дерзкая надпись: «Вечно молодая».