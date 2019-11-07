Идеальная мамочка: Лилия Подкопаева растрогала нежным фото с маленькой дочкой

41-летняя олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в сентябре этого года стала мамой в третий раз, родив вторую дочку. Вместе с отцом ребенка, бизнесменом Игорем Дубинским она также воспитывает своих двух детей от предыдущего брака - приемного сына Игоря и дочь Каролину. Семейство живет в США и спорстменка уже успела восхитить поклонников цветущим внешним видом после родов.

А новым фото в своем Instagram Лилия вызвала настоящую волну умиления - ведь на нем она запечатлена с 1,5-месячной малышкой на руках. Она позирует на улице на фоне зеленых деревьев, одетая в свободную футболку. Дочурка, чье имя спортсменка пока держит в секрете, запечатлена спиной к камере, одетая в светлый комбинезон и повязку на голове.

Подкопаева также поделилась своими мыслями о воспитании детей - по ее мнению, невозможно испортить ребенка любовью и лаской.

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

"Если кто-то вам когда-нибудь скажет о том, что частое ношение ребёнка на руках, грудь по требованию или совместный сон могут испортить ребёнка, приведите ему эту прекрасную цитату из книги К.Гонсалеса "Подарок на всю жизнь": ...Невозможно избаловать ребенка, испортить его, уделяя ему слишком много внимания. Портят детей совершенно по-другому. Их портят, когда бьют, оскорбляют, насмехаются над ними, игнорируют плач. Напротив, обращая на ребенка внимание, нося его на руках, лаская, утешая, разговаривая с ним, целуя его, улыбаясь ему, мы воспитываем ребенка хорошо и очень правильно", - написала гимнастка.

Пользователи сети всего за час оставили множество лайков и комментариев под милым фото. Многие также согласились с мнением Лилии и автора книги, призывая любить и баловать деток.

Как я с вами согласна, сама практикую совместный сон, поцелуи и объятия

Это точно!!!

Идеальная мамочка

Как я согласна с каждым словом!!! Любовь любовь и ещё раз любовь нужна каждому из нас, и особенно нашим детям!!!! Поздравляю, Лилечка, с третьим счастьем)))

Божественно красивая картина

Совершенно точно. Вы - умница!

Прекрасны

Лиля, правда в таком возрасте отношение совсем по другому, кайфуешь уже ....каждую секунду

Согласна с каждым словом.

В этом и есть смысл ... дети маленькие только один раз в жизни....

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, Лилия Подкопаева раздразнила пикантным декольте на "дерзком" фото.