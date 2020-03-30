Идеальная мама: Синди Кроуфорд показала редкое фото со своих домашних родов

Синди Кроуфорд в последнее время публикует много архивных фото. Недавно она продемонстрировала, какой была во времена учебы в школе. Также 54-летняя модель показывает массу соблазнительных фото со съемок молодых лет. А несколько часов назад выбрала нечто совершенно особенное. На фото из личного архива она предстала с новорожденным малышом. Культовая модель решила поделиться опытом рождения детей в домашних условиях.

Синди после родов (фото: instagram.com/cindycrawford)

«Это сложное время для всех нас, но мое сердце особенно разбивается от мыслей о матерях и их партнерах… По мере того как дела с коронавирусом и политикой рождения детей в больницах меняются каждый день, многим женщинам будет любопытно узнать о моем опыте домашних родов», – написала она, пригласив всех на свой эфир и пообещав ответить на все интересующие фолловеров вопросы.

Нежное фото, где Синди позирует с только что рожденным малышом, невероятно порадовало подписчиков модели. Что не удивительно – выглядит молодая мама счастливой и трогательной. Поклонники стали писать восторженные комментарии, где называют Синди самой лучшей, восхитительной и вдохновляющей. Многие признались, что не знали, что обоих своих детей Кроуфорд родила дома. Также некоторые подписчицы рассказали и о своем опыте появления детей на свет в домашних условиях.

Дети знаменитой модели (фото: instagram.com/cindycrawford)

Напомним, в семье Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера подрастает двое детей. Кайе Гербер, которая пошла по стопам своей знаменитой мамы, в этом году исполнится 19 лет. А Пресли Герберу – 21. Парень также занимается моделингом. Хотя не меньше внимания привлек к себе своими дерзкими выходками и сложным характером. По словам инсайдеров, звездные родители всерьез обеспокоены его эмоциональным состоянием и даже намерены отвести к психологу.