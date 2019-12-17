Идеальная мама: Ева Лонгория засыпала сеть милыми фото с годовалым сыном

Ева Лонгория – востребованная актриса, активистка и феминистка – решила на время отойти от дел и отдохнуть. Вместе со своим годовалым сыном Санти она отправилась в Арабские Эмираты, откуда постит множество сториз и фото. Звезда уже успела посетить массу достопримечательностей этого знаменитого города, пройтись по Dubai mall, попробовать блюда от лучших шеф-поваров, а также побывать в пустыне...

Ева в Дубае (фото: instagram.com/evalongoria)

Для поездки она прихватила массу стильных нарядов. Первый – белый комбинезон с накладными карманами и поясом на талии. Для него Ева подобрала крупные серьги-кольца и браслет. Волосы она собрала в высокий пучок, а макияж сделала выразительный. Санти, который вместе с мамой побывал в пустыне, был одет в темно-синий комбинезон, а также полосатую футболку. Мама и малыш веселились, фотографировались с орлом и местными жителями, и просто наслаждались солнцем.

Ева в ресторане (видео: instagram.com/evalongoria)

Позже Ева продемонстрировала новый образ – для похода в ресторан она надела черный джемпер с высоким горлом. Ребенка Лонгория нарядила в горчичного оттенка свитер. Как любящая мама, Ева даже за ужином развлекала малыша. Она устроила веселые танцы прямо за столом, и Санти их с удовольствием поддержал. "Настроение, когда еда наконец прибывает…", – написала Ева в подписи.

Ева обожает стильные образы (фото: instagram.com/evalongoria)

Для прогулки по знаменитому торговому центру она выбрала классику: белая футболка, серый жакет, а также серебристые подвески и серьги. Волосы она выровняла и уложила на косой пробор, а в макияже сделала акцент ка на губах, так и на глазах. Получилось стильно и эффектно!

Напомним, недавно Лонгория побывала на торжественном гала-вечере Women in Entertainment, где показала одно из своих любимых сочетаний в одежде: бежевого оттенка костюм и яркая блуза. Такому приему ее обучила близкая подруга и любимый дизайнер Виктория Бекхэм.