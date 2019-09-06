"Идеальная фигура": Вика из НеАнгелов засыпала сеть горячими фото с отдыха на Мальдивах

Артистка наслаждается отдыхом на райских островах
Эффектная солистка группы НеАнгелы Виктория Смеюха уже успела обзавестись красивым шоколадным загаром за это лето - девушка наслаждалась солнечными ваннами в Одессе, Юрмале и даче своих родителей. При этом певица, которая раскрыла секрет удачных пляжных фото, с удовольствием делилась в сети яркими кадрами. Впрочем, многие из этих поездок были связаны с работой, но теперь она наконец отправилась в полноценный отпуск.
Для расслабленного отдыха на фоне красивых пейзажей Вика выбрала райские Мальдивские острова. Слегка отдохнув после перелета, она тут же отправилась на пляж и уже засыпала сеть горячими снимками в бикини.
Так, на первом кадре певица в слитном цветастом купальнике лежит на гамаке, натянутом прямо над лазурной водой.
"Адаптация в новом часовом поясе после длительного перелета. Сил хватило только на то, чтобы разобрать вещи и уснуть чуть ли не на полу. (Почти сутки не спать тяжеловато, знаете ли)Но разве можно долго спать, когда океан волнуется и ждёт? Вот и мы не смогли...Но стоило нам увидеть водичку лазурного цвета, как все плохие мысли словно волной смыло. Теплое, ласковое и такое родное, словно я всю жизнь провела рядом", - поделилась девушка.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Далее она показала несколько красочных фото уже с пляжа. Вика в синем бикини эффектно позировала, лежа на песке и стоя на фоне пальм и воды невероятного бирюзового цвета.
"А вы тоже любите вальяжно лежать на песке?" - поинтересовалась исполнительница.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Следующий кадр получился по-настоящему жарким и вызвал ажиотаж среди фолловеров красотки. Артистка запечатлена в воде, она запустила руки в волосы и томно закрыла глаза, демонстрируя свою точеную фигуру во всей красе.
"Как важно для женщины быть в гармонии с природой. Ведь женщина черпает вдохновение, находясь среди красот нашей планеты. Дорогие и любимые мною женщины, я Вам желаю всегда находиться в гармоничном состоянии. Люблю вас", - отметила Смеюха.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Напоследок Вика побаловала поклонников забавным видео, на котором она бежит к воде и изображает танцевальные па под музыку.
"Я так благодарна Вам за приятные комментарии. Вы мои любимые "неангелочки", - поблагодарила девушка.
Видео: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Конечно же, подписчики просто искупали певицу в комплиментах, восторгаясь ее роскошной фигурой и яркими снимками и желая отличного отдыха.
Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)
Напомним, Вика из НеАнгелов поразила точеной фигурой в Юрмале. Певица в спортивном топе позировала на фоне Балтийского моря.
Читайте также, как Вика Смеюха продолжает очаровывать поклонниковяркими нарядами. При этом в одном из последних стильных образов солистку поп-группы НеАнгелы даже “перепутали” с невестой.