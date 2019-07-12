Я не идеальна: Ирина Шейк откровенно рассказала о личной жизни, карьере и бьюти-привычках

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-летняя красавица украсила новую глянцевую обложку

Ирина Шейк – одна из самых обсуждаемых знаменитостей в мире. Причина тому и расставание с отцом своей дочери – голливудским актером Брэдли Купером, и небывалые карьерные высоты, которые сумела покорить простая девушка «из народа». Разумеется, глянцевые издания обожают Ирину и за ее роскошную внешность. Поэтому количество обложек, которые украшает признанная красавица, все увеличивается. Несколько часов назад Шейк поделилась новой фешн-работой. Она блистает на американской версии популярного во всем мире издания – Harper's BAZAAR.

Ирина Шейк в новой фотосессии (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

Помимо роскошной фотосессии, в которой Ирина примерила наряды от лучших брендов, включая Burberry и Saint Laurent, журнал подготовил по-настоящему откровенное интервью. Причем знойная красотка дала ответы на самые каверзные вопросы. Но на некоторые – весьма размыто. К примеру, на тему расставания с Брэдли она распространяться не стала, следуя своему правилу не выносить сор из избы. Девушка предположила, что такой интерес к ее личной жизни, скорее всего, вызван только тем, что она решила охранять личное пространство. А людям свойственно хотеть получить запретное. Тем не менее, Ирина призналась, что верит в брак, хотя и считает, что он подходит не всем.

Ирина стала героиней новой цифровой обложки (видео: instagram.com/harpersbazaarus)

Интересно, что модель, которая не так активна в интернете, подтвердила свою нелюбовь к соцсетям. По ее словам, у нее бывает желание дать некоторым людям пощечину, чтобы вернуть их в реальный мир с телефонного. Шейк уверена: звонки и настоящие письма – намного лучше переписок в мессенджерах.

Подготовка к съемкам (видео: instagram.com/harpersbazaarus)

Рассказала Ирина и том, что никогда не собиралась стать моделью. С детства она обучалась игре на фортепиано, поэтому думала, что ей уготована судьба учителя музыки. Попав же в фешн-индустрию, она должна была отстаивать себя и свое видение. По словам Шейк, вы должны научиться любить себя такими, какими вы есть. Всегда будет кто-то, для кого вы «сильно толстая или сильно худая». Только вера в себя поможет добиться успеха.

Ирина примерила массу стильніх нарядов (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

По поводу материнства Шейк также высказалась. Так, Ирина уверена, что семья, карьера и еще куча других вещей отлично уживаются вместе. Женщины сильнее, чем думают на самом деле. В этом ее убедилась на примере родных – в детстве Ирина рано потеряла отца, но была окружена сильными женщинами, которые могли о себе позаботиться.

Еще одна тема, которую не могли не поднять редактора – красота и уход за собой. Ирина рассказала, что не приемлет домашних процедур и самодельных масок, ей по душе профессиональные средства. Но она любит естественность и не стесняется недостатков. По словам девушки, двойной подбородок или морщинка, которые иногда видны на ее неожиданных фото от папарацци, ее не расстраивают. Совершенства не существует.