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Вона ідеальна! Емілі Ратаковски позувала повністю оголеною на пікантних фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.11.2019 - 20:32
Вона ідеальна! Емілі Ратаковски позувала повністю оголеною на пікантних фото
Емілі Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель викликала фурор в мережі жаркими кадрами з Мальдів

Емілі Ратаковски вірна своєму слову - зараз вона разом з чоловіком Себастьяном Бір-МакКлардом відпочиває на райських Мальдівських островах і, як і обіцяла, регулярно ділиться в мережі жаркими знімками. 28-річна модель і актриса не соромиться демонструвати своє розкішне тіло - так, вона похвалилася пружними сідницями, позуючи в мікробікіні власного бренду.

Після чого сексапільна брюнетка пішла ще далі і виклала серію кадрів, на яких і зовсім зображена повністю голою! На чорно-білих фото Ратаковски позує на тлі океану в провокаційних позах, які вигідно підкреслюють її ідеальні форми.

Вона ідеальна! Емілі Ратаковски позувала повністю оголеною на пікантних фото

Емілі Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Втім, кадри зроблені проти сонця, так що на них видно лише темний силует моделі і сексуальні вигини її тіла.

Вона ідеальна! Емілі Ратаковски позувала повністю оголеною на пікантних фотоВона ідеальна! Емілі Ратаковски позувала повністю оголеною на пікантних фото

Емілі Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Емілі ніяк не стала підписувати пікантні фото, які викликали справжній фурор в мережі. Підписники знаменитості невтомно захоплюються її витонченою фігурою і апетитними формами.

"Ці фото зводять мене з розуму", "Ідеальна фігура", "Королева", "Боже, яке тіло!", "Неймовірні знімки", "Насолода для очей", "З такою фігурою потрібно зніматися тільки голою", "Обожнюю тебе", "Сама досконалість", — пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Емілі Ратаковски представила нову лінію костюмів. Піджаки і спідниці в чотирьох відтінках вона рекламувала сама, і вони буквально з перших днів стали розлітатися по світу. Також красуня пообіцяла кілька комплектів для дому, в яких кожна дівчина, за словами Емілі, буде почувати себе справжньою кішечкою.

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Новини України отдыхмодельЭмили Ратаковски
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