Не хватит в мире слов: Джамала в день рождения сына умиляет трогательными фото с ним

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала показала альбом редких фото с сыном

Джамала отмечает сегодня, 27 марта особенный день! Несмотря на серию тяжелых новостей из-за коронавируса, на карантин и самоизоляцию Джа находит позитив в эти дни и делится им с поклонниками. А помогает своей звездной маме ее сынок — Эмир-Рахман. Сегодня малышу исполнилось ровно два года. На радостях Джамала опубликовала целый фотоальбом уникальных фото, сделанных в разное время взросления ее сына. За эти два года певица проводила немало фотосессий с сыночком, так что ярких фото у нее предостаточно.

Счастливая Джа показала фото, на которых Эмир ее совсем кроха. При этом снимки были сделаны во время одной их первых фотосессий. На фото также видим супруга Джамалы — Сеит-Бекира Сулейманова. Певица как-то делилась результатом этого фотосета, но не показывала тогда лицо ребенка. Сегодня звездная мама с удовольствием показывает не только фото, но и видео с Эмиром. И судя по всему, мальчик растет очень музыкальным. Ведь зачастую на видео он танцует, старается подпевать и даже играть на музыкальных инструментах.

К двухлетию сына Джа решила не писать огромный поздравительный пост. Счастливая мама ограничилась короткими, но пронзительными словами.

“Не вистачить у світі слів, щоб описати всю любов! З Днем народження, Емір-Рахман! Hayırlı yaşlar olsun, Emir-Rahman!!! Maşallah”, — пишет Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

К пожеланиям также присоединились звездные подписички Джамалы.

К примеру, супруга певца Сергея Бабкина Снежана пишет: “Будьте Здоровенькими! С Днём Рождения!”

Грузинский дизайнер BICHOLLA также поздравляет: “С днем рождения! Здоровья и счастья”.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фолловеры Джамалы буквально засыпали ее и сына приятными пожеланиями и просто теплыми словами.

“Щиро вітаємо маленьке сонечко з днем народження! Міцного здоров’я та щасливої долі красунчику!”

“С Днем рождения! Любви в семье, это самое главное для ребенка! И каждый день новых ярких открытий!”

“С праздником вашу семью и Эмирку с днем рождения! Пусть не болеет, растет большой и счастливый на радость родителям! И пускай будет крутым старшим братом”

“Самого невероятного и веселого ребёнка с днём рождения! Уже два год!!”

“Пусть будет всегда здоровым, счастливым и пусть ваше сердце всегда будет спокойно за него!”

“Какой хорошенький”

“Вітаємо! Божого благословення вашому красунчику!”

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что 26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за бизнесмена крымскотатарского происхождения Сеит-Бекира Сулейманова. Осенью 2017 поклонник исполнительницы получили прекрасную новость о первой беременности своей любимицы. О рождении сына исполнительница сообщила в своем Instagram, подписав публикацию: “Наш маленький принц. Моя лучшая песня”. Кстати, рожала 34-летняя Джамала в Украине.

12 февраля 2020 года Джамал официально подтвердила свою вторую беременность. “Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний!” — писала Джа. Певица опубликовала душевный снимок с мужем и сыном. На фото отчетливо видно округлившийся животик Джамалы.

Ранее Джамала рассказала, как проходит вторая беременность.

“Чувствую себя хорошо. По ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое — испытываешь ранее неизвестные чувства, боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Мне кажется, тело больше готово ко второй беременности. Состояние кожи и волос улучшилось, губы стали больше (смеется). Природа делает все, чтобы беременная женщина ощущала себя красивой”, — рассказывает беременная Джа.