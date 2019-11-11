ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хулиганка с короткой стрижкой: Тина Кароль поразила необычным образом на Танцах со звездами

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.11.2019 - 11:56
Хулиганка с короткой стрижкой: Тина Кароль поразила необычным образом на Танцах со звездами
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица исполнила свой хит "Зачем я знаю" на сцене проекта

Двенадцатый эфир шоу Танцы со звездами, который состоялся 10 ноября, выдался ярким и запоминающимся - ведь в четвертьфинале проекта пары танцевали под живое исполнение украинских звезд, которые при этом повторяли свои старые образы. Среди них были "золотой" состав группы ВИА Гра, Джамала, Ассоль и конечно же ведущая шоу Тина Кароль. Отметим, что певица вернулась к своему дерзкому луку восьмилетней давности, весьма поразив фанатов.

Фото и видео были опубликованы на фан-страничке Кароль в Instagram. Артистка исполнила свою старую песню "Зачем я знаю", под которую Ксения Мишина и Евгений Кот станцевали сексуальный фристайл. Сама же Тина предстала в образе из клипа на эту композицию - с короткой рваной стрижкой и в "хулиганском" наряде - джинсах, белой майке и кроссовках. На одно плечо она набросила черную кожаную куртку-косуху.

Хулиганка с короткой стрижкой: Тина Кароль поразила необычным образом на Танцах со звездами

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Поклонники певицы поспешили поделиться своими впечатлениями от такого преображения Кароль - многие признались, что это было очень неожиданно, но круто, и ей очень идет такой образ.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

  • Мне нравится такой образ Тины, одна из любимых песен
  • Это божественно
  • Безумно понравился!!! Очень не привычно видеть Тиночку в таком образе. А ж не вертится что у её был когда то этот образ
  • Це мене просто шок
  • Очень неожиданно, я прям не узнала, богатой будет. честно, я уже и забыла ее такую
  • НУ ПРОСТО НЕРЕАЛЬНАЯ, Я СГОРЕЛА
  • Это было очень неожиданно
  • Крутейший образ получился
  • Очень!!! Она просто супер!!!!
  • В мене був шок. афігенна! Помолоділа на 10 років!
  • Ооочень
  • Офигенно крутая!) Сразу напомнило времена, когда Тиночка ходила с короткой стрижкой и была дерзкой чикулей))

Хулиганка с короткой стрижкой: Тина Кароль поразила необычным образом на Танцах со звездами

Скриншот комментариев (instagram.com/_fantina)

Смотрите видео выступления Тины Кароль на Танцах со звездами 2019:

Танцы со звездами - Ксения Мишина и Женя Кот (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Напомним, 10-летний сын Тины Кароль Вениамин недавно дал свое первое интервью. Мальчик рассказал о своих друзьях и увлечениях, а также признался, о чем мечтает.

"Юра, держи себя в руках": Горбунов засветился в объятиях золотого состава "ВИА Гры" "Мое сердце занято": Тина Кароль разоткровенничалась о личной жизни и воспитании сына
Новости Украины Тина КарольТанцы со звездами
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь