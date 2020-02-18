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Христина Соловий открыла Венский бал: Чувствовала присутствие Франко

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.02.2020 - 15:58
Христина Соловий открыла Венский бал: Чувствовала присутствие Франко
Певица Христина Соловий (фото: пресс-служба)

На светском событии также был Олег Скрипка, с котором Соловий записала недавно песню

Певица Христина Соловий стала приглашенным гостем Украинской благотворительного бала в Вене. Событие состоялось 15 февраля в самом центре Вены – дворце Ферстель (Palais Ferstel). Песню «Тримай» называют одой всех влюбленных, и именно она открыла торжественное событие. Под пение Христины Соловий в сопровождении венского оркестра дебютанты танцевали свой первый венский вальс.

Для меня было чрезвычайной честью присоединиться своей песней к роскошной программе бала. Атмосфера дворца впечатляющая и хотелось запомнить каждое мгновение. Но больше всего восторга и радости на протяжении всего бала вызвала у меня мысль о том, каким счастливым был бы на этом празднике Иван Франко, который своим трудом всю жизнь пытался поднять украинскую культуру до европейского уровня. Казалось, даже, я чувствовала его присутствие” – делится своими впечатлениями певица.

Вальс дебютантів #UAball2020

Опубліковано Христина Соловій Неділя, 16 лютого 2020 р.

Для этого события Христина выбрала элегантное платье от дизайнера Дарии Донец. Кстати, сама певица тоже закружилась в танце. Пару в венском вальсе ей составил Олег Скрипка, который также выступал на балу, и с которым певица недавно выпустила совместную песню «Зима».

Христина Соловий открыла Венский бал: Чувствовала присутствие Франко

Олег Скрипка и Христина Соловий

В этом году Украинский бал в Вене посетили около 700 человек. Событие несет в себе, прежде всего, благотворительную цель – средства из каждого приобретенного билета и собранные во время благотворительной лотереи направляют на нужды детских домов в Украине.

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Новости Украины певецХристина Соловий
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