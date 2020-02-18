Соловій Христина відкрила Віденський бал: Відчувала присутність Франка

Співачка Христина Соловій (фото: прес-служба)

На світській події також був Олег Скрипка, з якому Соловій нещодавно записала пісню

Співачка Христина Соловій стала запрошеним гостем Українського благодійного балу у Відні. Подія відбулася 15 лютого в самому центрі Відня – палаці Ферстель (Palais Ferstel). Пісню «Тримай» називають одою всіх закоханих і саме вона відкрила урочисту подію. Під спів Христини Соловій у супроводі віденського оркестру дебютанти танцювали свій перший віденський вальс.

“Для мене було надзвичайною честю долучитися своєю піснею до розкішної програми балу. Атмосфера палацу вражаюча і хотілось запам‘ятати кожну мить. Та найбільше захоплення і радості впродовж усього балу викликала у мене думка про те, яким щасливим був би на цьому святі Іван Франко, котрий своєю працею усе життя намагався піднести українську культуру до європейського рівня. Здавалось, навіть, я відчувала його присутність" – ділиться своїми враженнями співачка.

Вальс дебютантів #UAball2020 Опубліковано Христина Соловій Неділя, 16 лютого 2020 р.

Для цієї події Христина обрала елегантну сукню від дизайнерки Дарії Донець.

До речі, сама співачка теж закружляла у танці. Пару у віденському вальсі їй склав Олег Скрипка, який теж виступав на балу та з яким співачка нещодавно випустила спільну пісню «Зима».

Олег Скрипка і Соловій Христина

Цього року Український бал у Відні відвідало близько 700 осіб. Подія несе в собі, перш за все, благодійну мету – кошти з кожного придбаного квитка та зібрані під час благодійної лотереї направляють на потреби дитячих будинків в Україні.