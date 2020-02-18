ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Соловій Христина відкрила Віденський бал: Відчувала присутність Франка

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.02.2020 - 15:58
Соловій Христина відкрила Віденський бал: Відчувала присутність Франка
Співачка Христина Соловій (фото: прес-служба)

На світській події також був Олег Скрипка, з якому Соловій нещодавно записала пісню

Співачка Христина Соловій стала запрошеним гостем Українського благодійного балу у Відні. Подія відбулася 15 лютого в самому центрі Відня – палаці Ферстель (Palais Ferstel). Пісню «Тримай» називають одою всіх закоханих і саме вона відкрила урочисту подію. Під спів Христини Соловій у супроводі віденського оркестру дебютанти танцювали свій перший віденський вальс.

Для мене було надзвичайною честю долучитися своєю піснею до розкішної програми балу. Атмосфера палацу вражаюча і хотілось запам‘ятати кожну мить. Та найбільше захоплення і радості впродовж усього балу викликала у мене думка про те, яким щасливим був би на цьому святі Іван Франко, котрий своєю працею усе життя намагався піднести українську культуру до європейського рівня. Здавалось, навіть, я відчувала його присутність" – ділиться своїми враженнями співачка.

Вальс дебютантів #UAball2020

Опубліковано Христина Соловій Неділя, 16 лютого 2020 р.

Для цієї події Христина обрала елегантну сукню від дизайнерки Дарії Донець.
До речі, сама співачка теж закружляла у танці. Пару у віденському вальсі їй склав Олег Скрипка, який теж виступав на балу та з яким співачка нещодавно випустила спільну пісню «Зима».

Соловій Христина відкрила Віденський бал: Відчувала присутність Франка

Олег Скрипка і Соловій Христина

Цього року Український бал у Відні відвідало близько 700 осіб. Подія несе в собі, перш за все, благодійну мету – кошти з кожного придбаного квитка та зібрані під час благодійної лотереї направляють на потреби дитячих будинків в Україні.

Наше сонечко: Енріке Іглесіас та Анна Курнікова показали перше фото новонародженого малюка "Наша королева": Тіна Кароль показала, як наводить красу біля дзеркала
Новини України певецХристина Соловий
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся