Певица Юля Barabanova представила видео про женские фантазии

Юля Barabanova в новом клипе "Кохати Так Ніжно" (фото: пресс-служба)

В новом клипе Barabanova меняет сразу несколько разных по характеру образов

Несколько дней назад, певица Юля Barabanova спела свою новую песню "Любить Так Нежно" на стадионе "Арена-Львов" перед 40 тысячной аудиторией. Выступление транслировалось на каналах по всему миру. А уже сегодня Barabanova презентует новый клип на эту песню.

За музыку и слова нового трека отвечал Дмитрий Сысоев, а режиссером клипа выступил Виктор Скуратовский, который успел поработать с Ани Лорак, Ассия Ахат, Алешей, Второй Рикой и другими.

Клип снимали на пешеходной улице в Стамбуле - Истикляль. А главную роль в видео исполнил Florian Boggia, топовая модель и актер парижского агентства Major Paris Agency, лицо Versace, Hugo Boss, Adidas и других. За стиль отвечала Аиша Милевская.

Barabanova - Кохати Так Ніжно

"Это точно не любовная история. Это нереальная история о чувствах, о фантазии, которые иногда возникают в представлении женщин. А мы решили показать все эти мечты на экране. Уверен, девушки точно поймут, о чем этот клип", - поделился режиссер Виктор Скуратовский

"Каждый из съемочных дней был для нас испытанием, - поделилась Юля Barabanova. В откровенных нарядах, под обжигающим, холодным ветром, и +5 на градуснике мы проходили испытания на выносливость. Но результат абсолютно того стоит."

Юля Barabanova в новом клипе "Кохати Так Ніжно" (фото: пресс-служба)

Напомним, певица Юля Barabanova - новое лицо украинской музыки. Ее последний сингл Diva попал в Топ-40 лучших треков украинских радиостанций и собрал более 20 000 в Shazam. А недавно Юля стала настоящим талисманом украинского футбола.

Напомним, Джамала в новом клипе Solo показала свой внутренний поиск в хрустальном замке.

Также дочь Тони Матвиенко дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы. Певица представила видео на песню "Дитячий сміх".