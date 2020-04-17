Хозяюшка в деле: жена Дмитрия Комарова показала, как красиво и безвредно украсить яйца

В преддверии Пасхи многие знаменитости делятся своими советами и лайфхаками по подготовке к празднику - ну а так как карантин все еще продолжается, то делают это в соцсетях и онлайн. К примеру, Тина Кароль вместе с 11-летним сыном Вениамином вышли в прямой эфир на ТВ прямо из своего дома и поделились маленькими хитростями, как украсить стол и дом к празднику. Решила раскрыть свои пасхальные хитрости и молодая жена Дмитрия Комарова, модель и телеведущая Александра Кучеренко.

Девушка опубликовала милое домашнее фото, на котором она запечатлена с кисточкой в руках, а перед ней стоит тарелка с красиво разрисованными пасхальными яйцами. Саша рассказала, что решила в этом году попробовать новый метод декорирования - с помощью салфетки, который простой и безвредный. Кроме того, в этом году она уже в качестве жены и хозяюшки будет впервые сама печь пасхальный кулич.

Ну а процесс украшения яиц она детально показала на видео, чтобы все желающие тоже могли повторить.

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

"Начала готовиться к Пасхе! С детства обожаю всю эту предпраздничную суету! Когда на весь дом пахнет маминой пасочкой с цукатами, и уже просто не терпится отломить верхушку и съесть всю сладкую глазурь. В этом году, сама став хозяйкой на кухне, попробую впервые испечь пасхальный кулич! Надеюсь, получится. А вот в чем я точно чувствую себя квалифицированным специалистом, так это в раскрашивании яиц)) Любимое дело в преддверии Пасхи с самых ранних лет! В этот раз, помимо классического способа окрашивания, решила попробовать новый для себя метод декорирования. При помощи салфетки. Оказалось так просто - и так красиво! И безвредно. Немедленно делюсь с вами своей инструкцией - все этапы на видео в карусели. Листайте и берите на заметку. Желаю всем идеальных крашанок и вкуснейших куличей! Сейчас как раз самое время поэкспериментировать на кухне и вспомнить семейные традиции!" - поделилась Кучеренко.

Пользователи сети похвалили Сашу за хозяйственность и поблагодарили за отличную идею декора яиц на Пасху.

Вау! Так просто и красиво. спасибо за информацию)

Хорошая идея с украшением. Даже не нужно уметь рисовать. И очень красиво выходит

Молодчага

Как ж Диме повезло ,в хорошие руки попал

Так просто і така краса! Я в шоці. Ви дуже гарна. Безмежно щаслива за вас

Какая красивая хозяюшка

Здорово! В субботу попробую сделать так же

Дуже гарно! Ви молодчинка!

А @komarovmir оценил????

Очень красиво получилось

Ой какие прелестные и хозяюшка просто чудо как хороша

Невероятно красивая хозяюшка)

Какая же Вы умница и красавица!

Скриншоот комментариев (instagram.com/aakucherenko)

Напомним, ранее жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала о домашнем уходе за собой.