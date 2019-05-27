"Хорошо выглядеть - труд": 40-летняя Ефросинина поделилась жизненной мудростью

Известная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина отпраздновала 25 мая свой 40-летний юбилей, в честь чего порадовала поклонников пикантным фото в ночнушке. При этом она может похвастаться стройной подтянутой фигурой и цветущей внешностью - артистка выглядит намного моложе своего возраста, о чем не раз с восхищением писали фанаты. На своей странице в Instagram Маша решила рассказать, чему она научилась за эти годы.

Она опубликовала эффектное фото, на котором сидит в полушпагате в облегающей короткой майке и мини-шортах, демонстрируя точеную фигуру и тонкую талию.

Ведущая дала подписчикам мудрые советы о внешности, здоровье и эмоциональной сфере. Она призвала их работать над собой, не бояться действовать и постараться избавиться от плохих мыслей.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Чему меня научил и что открыл мой первый #сорокет : ⠀ ⠀

Никто ничего тебе не должен. Вот вообще ничего. Любые поступки людей в адрес друг друга - это просто их волеизъявления. Ты должен себе только одно- быть счастливым! ⠀ ⠀

Ничего не бывает зря! Не жалей о напрасно потраченном времени на какое-то действие, решение или знакомство! Даже самое странное и бессмысленное к чему-то тебя приведёт! Тупиком жизни может быть только пассив... ⠀ ⠀

Хорошо выглядеть - это грё*аный труд! Ежедневный, мать его, труд! Хотите тащиться от своего отражения, тогда: ⠀

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- Идите к доктору и обследуйте весь свой организм. Гинеколог, эндокринолог и гастроэнтеролог в первую очередь! ⠀ ⠀

- Найдите себе физическую нагрузку по душе! Без спорта и движения организм увядает и разваливается в разы быстрее ... ⠀ ⠀

- Разберитесь в элементарном, в том, как влияет каждый продукт, попадающий в ЕДИНСТВЕННО данный вам храм- ваше тело! И прекратите его замусоривать!! Наладьте питание! Ешьте то, что продлит вашу жизнь, а не укоротит её...

- Избавьтесь от дурных мыслей и злопыхательств в адрес других - это ужасно токсично для внешнего вида и ведет к ранней старости:)

- Ничего НИКОМУ не дается просто так- надо пахать! И внешность- не исключение! ⠀

Нет ничего страшного, если ты раскис! Ну вот ничего, возьми и позволь себе это! Пошли всё к чёрту, пореви, побейся головой об стену, пожалей себя пару дней... Очистись, выпусти из себя весь стресс-это НОРМАЛЬНО. Ты всего лишь человек, а не бесперебойный гаджет. Сила человека в его умении быть иногда слабым .. ⠀

Прислушивайтесь к вашим детям - они честнее всех укажут вам на ваши недостатки!" - поделилась Ефросинина.

Фолловеры в очередной раз восхитились роскошным внешним видом знаменитости и поблагодарили ее за такие мудрые и полезные советы и вдохновение.

"Это шедевр! Пусть ваш следующий сорокет будет ещё лучше предыдущего! Восхитительная женщина!"

"Мария, Вы, по моему скромному и весьма субьективному мнению, пример того, как следует выглядеть, мыслить и вести себя,современной, блистательной и образованой женщине. Спасибо за то, что делитесь своим опытом и мудростью с другими. Успехов Вам и гармонии во всем"

"Марийка, ты нереальная и очень секси. Влюбилась в очередной раз"

"Супер! Распечатать и повесить на стену, чтоб не забывать"

"Маша, спасибо за пост, вы вдохновляете!!!"

"Маша браво, классный пост! Очень поучительный!"

"Супер пост!!! Прям захотелось творить, худеть, есть морковку!"

"Восхищаюсь Вами и учусь"

"Исключительно идеальный список! Беру на вооружение"

"Мудро! Очень! Фото шикарное!"

"Маша, Вы пример и огромный вдохновитель"

Напомним, Маша Ефросинина показала детали свадьбы Потапа и Насти Каменских.

Ранее Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой.Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО.