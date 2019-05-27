"Хорошо выглядеть - труд": 40-летняя Ефросинина поделилась жизненной мудростью

На днях телеведущая отпраздновала 40-летний юбилей
Известная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина отпраздновала 25 мая свой 40-летний юбилей, в честь чего порадовала поклонников пикантным фото в ночнушке. При этом она может похвастаться стройной подтянутой фигурой и цветущей внешностью - артистка выглядит намного моложе своего возраста, о чем не раз с восхищением писали фанаты. На своей странице в Instagram Маша решила рассказать, чему она научилась за эти годы.
Она опубликовала эффектное фото, на котором сидит в полушпагате в облегающей короткой майке и мини-шортах, демонстрируя точеную фигуру и тонкую талию.
Ведущая дала подписчикам мудрые советы о внешности, здоровье и эмоциональной сфере. Она призвала их работать над собой, не бояться действовать и постараться избавиться от плохих мыслей.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
"Чему меня научил и что открыл мой первый #сорокет : ⠀ ⠀
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- Идите к доктору и обследуйте весь свой организм. Гинеколог, эндокринолог и гастроэнтеролог в первую очередь! ⠀ ⠀
- Найдите себе физическую нагрузку по душе! Без спорта и движения организм увядает и разваливается в разы быстрее ... ⠀ ⠀
- Разберитесь в элементарном, в том, как влияет каждый продукт, попадающий в ЕДИНСТВЕННО данный вам храм- ваше тело! И прекратите его замусоривать!! Наладьте питание! Ешьте то, что продлит вашу жизнь, а не укоротит её...
- Избавьтесь от дурных мыслей и злопыхательств в адрес других - это ужасно токсично для внешнего вида и ведет к ранней старости:)
- Ничего НИКОМУ не дается просто так- надо пахать! И внешность- не исключение! ⠀
Фолловеры в очередной раз восхитились роскошным внешним видом знаменитости и поблагодарили ее за такие мудрые и полезные советы и вдохновение.
Напомним, Маша Ефросинина показала детали свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Ранее Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой.Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО.