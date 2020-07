Хорошеет с каждым днем: Наталья Водянова покорила сеть красотой единственной дочери

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель провела выходные с дочерью

Наталья Водянова минувшие выходные провела неординарно – вместе со своей 14-летней дочкой Невой и ее репетитором она отправилась в Версаль. Знаменитая многодетная мама и ее единственная дочь гуляли по дворцовому комплексу, наслаждались красотой природы и просто радовались возможности побыть практически наедине: туристов сейчас крайне мало. Наталья опубликовала массу фото и видео в своих сториз, на которых демонстрирует Неву и ее веселый характер. А позже запостила несколько снимком и в блог, чем несказанно порадовала своих подписчиков.

Наталья с дочкой (фото: instagram.com/natasupernova)

Мама и дочь выглядели просто очаровательно. Водянова для прогулки выбрала очередной стильный образ: длинное легкое платье в голубых тонах. Сверху она накинула вязаный кардиган, так как вечером было прохладно, а обувь выбрала комфортную – на низком ходу. Из аксессуаров она предпочла небольшую сумочку светло-коричневого оттенка. Девочка была одета просто и стильно – в духе всех подростков. Нева красуется в голубых джинсах, а также ярко-синей толстовке и белых кроссовках. Длинные светлые волосы она собрала в косу.

Нева растет красавицей (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники в который раз восхитились тем, какой красавицей растет Нева. «Она так повзрослела, такая красотка», «Очень красивая девочка», «Красивая доченька», «Какая же Нева красивая! Просто космос!», «Обе красивые», – не устают писать преданные фолловеры популярной модели. Некоторые, правда, отметили, что девочку можно было одеть иначе. «Девчонка красотка, блин, снимите с нее джинсы и толстовку, (достала эта мода) абсолютно не украшает. Можно надеть юбку и блузку, совсем другой эффект!», – пишет одна из поклонница Натальи. «Ей вообще не до «эффекта», – в шутку ответила Водянова.

Новая обложка Натальи (фото:тinstagram.com/natasupernova)

Также Наталья продемонстрировала новую обложку, которую украсила – для японского Vogue она примерила культовый образ Dior New Look. Пышная юбка, приталенный пиджак бежевого оттенка и шляпка – модель выглядит элегантно и женственно. «Шлю любовь и энергию всем креативщикам, которые показывают свою коллекцию кутюр в Париже, на этот раз онлайн. Удачи и, возможно, еще больше магии возродится еще раз. Спасибо @angelica_cheung за любовь и нашу новейшую обложку @voguechina от #estellehanania, в культовом New Look Мистера Диора 1947 года».

