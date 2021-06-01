После "Холостяка": Михаил Заливако и Анна Богдан рассказали о совместной жизни

Михаил и Анна начали жить вместе сразу после окончания съемок - они прилетели из Дубая. где снимался последний эпизод, и начали искать себе квартиру. Первое время им приходилось скрываться. чтобы не раскрыть интригу до окончания шоу. Однако пара умудрилась съездить отдохнуть в Турцию инкогнито.

Девушка призналась, что сначала привыкала к совместной жизни с любимым.

"Мне было необычно, потому что я два года не была в отношениях и два года не жила с мужчиной", - поделилась Анна.

Михаил же сказал, что он по этому поводу не переживал, а делал так, как ему хочется.

"Я знал, чего мне хочется, что я чувствую и как это будет", - отметил Заливако.

Холостяк подчеркнул, что переезд в Киев ему дался легко, хоть он и не любит этот город.

Также Богдан рассказала, что Заливако называет ее Анной Владимировной.

"Я не люблю всякие зайка, котик, рыбка. Я всегда в таких случаях представляю очень большую женщину и маленького мужчину", - признался Михаил.

Анна подписана в телефоне у избранника как эмодзи перчика, а он у нее - Мишка.

Пара также рассказала, что они обрели в этих отношениях, чего у них не было ранее. Богдан очень нравится, что они с любимым вместе готовят.

"Мы вместе готовим. У меня такого никогда не было в отношениях. Также то, что Миша не конфликтный парень. Мне это очень нравится. Потому что в предыдущих отношениях мы так ругались, что даже соседние улицы слышали. С Мишей такого нет. Мне это безумно нравится", - поделилась девушка.

Михаил стал правильнее питаться благодаря любимой и чувствует ее поддержку.

"Мы делаем все вместе. Это прикольно, потому что это ускоряет любой процесс. Мы заодно. Плюс, я приучил себя завтракать. Раньше я завтракал в 2 часа дня. А сейчас мой завтрак в 9-10. Аня контролит постоянно, чтобы я утром воду пил. Или витамины", - рассказал 11-й Холостяк.

Анна отметила, что по-настоящему счастлива сейчас.

"Я хочу Мишу поблагодарить за все эмоции, которые он мне подарил, и то, что он продолжает дарить мне эти эмоции. Я себя с Мишей чувствую счастливой", - призналась победительница проекта.

Михаил Заливако и Анна Богдан наслаждаются совместной жизнью (фото: instagram.com/kanyeeebear)