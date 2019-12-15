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Холостяк 9 с возлюбленной взволновали любовью на новогоднем фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.12.2019 - 22:49
Холостяк 9 с возлюбленной взволновали любовью на новогоднем фото
Холостяк 9 Никита Добрынин показал новогоднее фото (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Никита Добрынин порадовал своих поклонниц новогодним фото со своей возлюбленной

Холостяк 9 Никита Добрынин выставил на своей странице в Instagram новогоднюю фотографию, на которой он нежно улыбается своей девушке Дашей Квитковой.

На фото счастливая пара сидит за праздничным столом, на котором виден бокал надпитого шампанского. Пара вплотную прислонилась друг к другу. При этом победительница Холостяк 9 Даша правой рукой нежно прикасается к Никите.

На Никите надет черный пиджак и белая футболка, а на Даше – блестящее вечернее платье.

Холостяк 9 с возлюбленной взволновали любовью на новогоднем фото

Никита Добрынин и Даша Квитковая (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Новый год все ближе, давайте начинать загадывать желания. Подумайте сейчас о самом ценном для вас и оставляйте в комментариях", - написал Добрынин.

Поклонники Холостяка 9 прокомментировали данный снимок.

  • Красивые!
  • Вы шикарные;
  • Невероятные;
  • Супер;
  • Любовь;
  • Очень красивая пара.

Холостяк 9 с возлюбленной взволновали любовью на новогоднем фото

Холостяк 9 с возлюбленной взволновали любовью на новогоднем фото

Холостяк 9 с возлюбленной взволновали любовью на новогоднем фото

Холостяк 9 с возлюбленной взволновали любовью на новогоднем фото

Холостяк 9 с возлюбленной взволновали любовью на новогоднем фото

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Добрынин рассказал о том, что во время отдыха с Дашей в Египте с парой произошел неприятный инцидент. Дело в том, что Никита потерял Дашин паспорт.

Когда пара приехала на отдых, то купила новую сим-карту для интернета. Карту пришлось оформлять на паспорт девушки, и когда они получили "симку" то, окрыленные от радости быстро покинули аэропорт. Но потом поняли, что забыли забрать свой документ.

Ранее сообщалось о том, что Холостяк 9 откровенно рассказал об интиме на проекте. Он также признался, что ссорился с Дашей из-за интернет-покупок.

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Новости Украины шоубизНикита Добрынин
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