Холостяк 9 с возлюбленной взволновали любовью на новогоднем фото

Холостяк 9 Никита Добрынин показал новогоднее фото (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Никита Добрынин порадовал своих поклонниц новогодним фото со своей возлюбленной

Холостяк 9 Никита Добрынин выставил на своей странице в Instagram новогоднюю фотографию, на которой он нежно улыбается своей девушке Дашей Квитковой.

На фото счастливая пара сидит за праздничным столом, на котором виден бокал надпитого шампанского. Пара вплотную прислонилась друг к другу. При этом победительница Холостяк 9 Даша правой рукой нежно прикасается к Никите.

На Никите надет черный пиджак и белая футболка, а на Даше – блестящее вечернее платье.

Никита Добрынин и Даша Квитковая (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Новый год все ближе, давайте начинать загадывать желания. Подумайте сейчас о самом ценном для вас и оставляйте в комментариях", - написал Добрынин.

Поклонники Холостяка 9 прокомментировали данный снимок.

Красивые!

Вы шикарные;

Невероятные;

Супер;

Любовь;

Очень красивая пара.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Добрынин рассказал о том, что во время отдыха с Дашей в Египте с парой произошел неприятный инцидент. Дело в том, что Никита потерял Дашин паспорт.

Когда пара приехала на отдых, то купила новую сим-карту для интернета. Карту пришлось оформлять на паспорт девушки, и когда они получили "симку" то, окрыленные от радости быстро покинули аэропорт. Но потом поняли, что забыли забрать свой документ.

Ранее сообщалось о том, что Холостяк 9 откровенно рассказал об интиме на проекте. Он также признался, что ссорился с Дашей из-за интернет-покупок.