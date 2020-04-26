Холостяк 9 с невестой раскрыли интимные подробности друг о друге и имя будущего сына

Фото: Никита Добрынин и Дарина Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Парочка проверила, насколько хорошо они друг друга знают

Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста Дарина Квиткова перенесли свадебное торжество из-за карантина и пандемии коронавируса – они планировали расписаться 23 мая, но теперь, похоже, знаменательное событие произойдет осенью. Пара проверяет свои отношения на прочность во время самоизоляции, а ведущий дает советы влюбленным, как не поссориться и не разойтись в этот сложный период. К слову, Никита и Даша довольно неплохо изучили друг друга за полтора года отношений, и теперь им выпал шанс проверить это.

Влюбленные поделились в Instagram видео, на котором отвечают на вопросы о второй половинке, а в случае неправильного ответа их бьет током. "Вы думали это так легко, знать все друг про друга? Вот сейчас и проверим", - подписал Никита ролик.

Так, в качестве стартового задания экс-холостяку пришлось отгадать имя первой любви Даши – он почему-то решил, что парня звали Егор. На самом же деле это был Алексей – однокласник девушки.

Пара не постеснялась раскрыть интимные подробности. Например, Даша бреет ноги раз в два дня, тогда как Никита посчитал, что этот процесс происходит раз в неделю. Также он назвал часть тела, которую моет в душе в первую очередь. Это оказалась голова, а вот его невесте не удалось угадать ответ любимого. Экс-холостяк не смог сказать, в какой позе предпочитает спать его возлюбленная - Даша отдыхает на животе, а Никита посчитал, что на боку.

Также влюбленные допустили ошибки еще в ряде вопросов. Например, Даша впервые посетила Египет и Итальянские Альпы, а Никита посчитал, что это была Австрия. Не осилил ведущий и вопрос о колличестве пар обуви второй половинки. Он ответил, что босоножок, кросовок, ботинок и прочего в гардеробе у Даши "300, как спартанцев". На деле оказалось, что у девушки 20 пар обуви.

То же касалось и последней покупки из гардероба девушки. Обновку ей купил жених. Даша сказала, что это чорная кофта-худи, а Никита посчитал, что приобретением был свитшот с тигром.

Фото: Никита Добрынин и Дарина Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Но было и единство в ответах пары. Так, Даша угадала, что Никита чаще всего носит кроссовки, а также то, что сыну пара дала бы имя Лев. Девушка без промедления назвала и размер обуви любимого – 42.

Напомним, что ранее невеста Холостяка 9 Никиты Добрынина Дария Квиткова умилила признанием о возлюбленном и заявила, что счастлива с ним.