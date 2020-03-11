Холостяк-10: участницы получат возможность управлять Максом Михайюком

В эту пятницу, 13 марта в 19:00, на СТБ выйдет второй выпуск романтического реалити «Холостяк». Главный герой проекта – 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк – продолжит узнавать девушек, но уже на свиданиях. Участниц, с которыми Холостяк так и не успел пообщаться на Первой вечеринке, ждет катание на картинге.

«Я очень люблю автомобили, скорость, экстремальную езду. Надеюсь, девушкам это тоже понравится», – отмечает Макс.

Каждая из восьми участниц сможет проехаться вместе с Холостяком. Именно он будет управлять автомобилем, однако с завязанными глазами. А участницам предстоит правильно направлять мужчину к финишу.

Не всем девушкам будет комфортно управлять Холостяком. Одна из них заявит: «Мне было очень тяжело. Я не люблю командовать мужиками».

С кем у Холостяка сложится взаимопонимание и какая девушка поможет ему быстрее всего преодолеть дистанцию? А также какой особенный приз Макс приготовил для неё?

Узнайте в эту пятницу, 13 марта в 19:00, во втором выпуске реалити «Холостяк» на СТБ.

Ведущий: Григорий Решетник