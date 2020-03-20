Холостяк-10 третий выпуск: самая идеальная участница и интимное свидание

Сегодня, 20 марта в 19:00, на СТБ выйдет третий выпуск романтического реалити «Холостяк-10». На индивидуальное свидание Макс пригласит самую творческую девушку проекта – художницу Аню. Вместе с ней главный герой отправится в гончарню. Кроме того, в выпуске определится идеальная холостячка! Кто и за что получит этот титул?

Ведущий Григорий Решетник предложит девушкам игру, в ходе которой определится самая безупречная из них. Критерии по оцениванию составят сами участницы. Их будет десять: искренность, верность, доброта, женственность, хозяйственность, сексуальность и другие. Каждая холостячка должна будет оценить саму себя по каждому пункту от 0 до 10.

«Мне эти интерактивы очень помогают в какой-то мере разобраться в себе», – признается Алина.

Алина

«Победит на самом деле Юля, потому что она ведет себя на публике и в целом с девочками достаточно уверенно», – предположит Кристина.

Будут ли среди участниц те, кто оценит себя по максимуму, откинув скромность? А у кого, наоборот, самооценка окажется заниженной? И как отреагирует Макс на результаты девушек?

Макс и Аня

На свое первое индивидуальное свидание с Максом пойдет художница Аня. Она запомнилась Холостяку необычным подарком – картиной, которую нарисовала сама. В ответ на такой презент Холостяк придумает для девушки творческое свидание. Пройдет оно в уединенной и даже интимной обстановке – в гончарне.

«Я вообще не творческий человек. Для меня искусство – не то, что мне близко. Это сюрприз для Ани», – отметит Макс.

Вместе создавая изделие, Холостяка и его спутницу ждет много тактильности, нежности и искренних разговоров. Но перед этим паре придется освободиться от всех обид и разочарований, которые случались с ними в прошлом.

Для этого Холостяку и участнице нужно будет поделиться друг с другом личными историями, которые до сих пор их гложут. Каждое признание будет приравниваться разбитой тарелке. Смогут ли они раскрыться в полной мере? И получит ли эта девушка розу еще до Церемонии?

Смотрите третий выпуск романтического реалити «Холостяк» сегодня, 20 марта в 19:00, на СТБ. Кроме того, после выпуска в 22:00 на страничке STB.UA в Instagram состоится прямой эфир ведущего Григория Решетника! О любви, 10 сезоне проекта, семейных ценностях и о многом другом он расскажет в режиме онлайн.