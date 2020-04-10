Холостяк-10 шестой выпуск: проверка на хозяйственность и тест на доверие

Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Холостяк Макс Михайлюк отправится на свидание сразу с двумя девушками

Сегодня, 10 апреля в 19:00, на СТБ выйдет 6 выпуск романтического реалити Холостяк-10. Главный герой – Макс – пригласит на групповое свидание двух девушек и отправится вместе с ними на рыбалку. Кроме того, еще одна участница получит возможность пообщаться с Холостяком на своем первом индивидуальном свидании. Кто же это будет?

В этот раз Холостяк пригласит на свидание двух девушек – Аню и Дашу. Макс предложит участницам порыбачить, после чего – приготовить обед из улова. Даша пойдет на свидание с неоднозначным настроением. По ее мнению, их отношения с Максом перестали развиваться.

«Я не понимаю, нравлюсь я ему или нет», – поделится переживаниями участница.

Даша и Аня

А вот Аня, напротив, надеется на легкое и непринужденное общение.

«У меня цель – классно и позитивно провести время», – скажет она.

Во время рыбалки у обеих девушек будет время поговорить с Холостяком тет-а-тет. Одна из них раскроется перед Максом в большей мере и соответственно он тоже захочет поделиться с участницей личным, подняв тему прошлых отношений.

«Я получаю большое удовольствие от общения с ней», – признается Холостяк.

Получит ли кто-то из девушек розу? И произойдет ли поцелуй с кем-то из участниц? Не пропустите!

Оля

Кроме того, Макс пригласит на индивидуальное свидание в веревочный парк Олю. Холостяк надеется, что такое времяпровождения поможет ему сблизиться со спутницей.

«Это будет немного экстремально, ярко, запоминающееся», – расскажет Макс.

После каждого пройденного задания девушку ждет приятный сюрприз. Кроме того, Холостяк отметит все позитивные черты характера Оли.

«Сколько я о себе нового узнала, какой я могу быть!» – скажет участница.

Несмотря на экстремальное занятие, свидание пройдет в романтической атмосфере. Но сможет ли сильная и уверенная в себе Оля довериться Максу, открыть для него свою женственность и нежность? И получит ли девушка заветную розу?

Оля

А уже вечером Макс сделает свой выбор на Церемонии роз, которая станет одной из самых скандальных за всю историю проекта!

Смотрите 6 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» сегодня, 10 апреля в 19:00, на СТБ, а сразу после – в 22:00 включайте онлайн пост-шоу с Григорием Решетником на официальной странице проекта в Instagram – holostyakstb. На вопросы ведущего и телезрителей ответит участница реалити – Даша. Кроме того, гостьей эфира станет победительница «Холостяк-9» Даша Квиткова. Не пропустите!