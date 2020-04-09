ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Холостяк-10 пятый выпуск: участницы поражают уникальными образами в стиле батик

Lite » Мода 09.04.2020 - 12:38
Холостяк-10 пятый выпуск: участницы поражают уникальными образами в стиле батик
Холостяк 10 пятый выпуск (фото: СТБ)

Для каждой девушки был подобран свой неповторимый наряд

В 5 выпуске романтического реалити СТБ «Холостяк-10» образы участниц заслуживают особого внимания, ведь все девушки приложили руку к созданию своих нарядов. Холостячки сами рисовали изображения, которые потом украсили их платья. Стилист Елена Савченко рассказала, как реализовывалось подобное творческое решение, и какие идеи воплощали участницы.

«Рисунок на ткани задавал модель платья, ведь каждый был особенным! Каждый выражал чувства конкретной девушки. Для меня важно показать красоту и индивидуальность наших участниц, так что все особенности были учтены. Я крутила и фиксировала ткань прямо на девочках, выбирая самое лучшее использование цветовых пятен. Вместе решали, что «продемонстрировать»», – рассказала Елена.

Холостяк-10 пятый выпуск: участницы поражают уникальными образами в стиле батик

Дана

Холостяк-10 пятый выпуск: участницы поражают уникальными образами в стиле батик

Даша

Более того, некоторые девушки не только создали принты для будущих нарядов, но и предложили свои варианты фасонов платьев.

«Аня, например, сразу принесла эскиз и даже сама сшивала рукава для платья. А Кристина пришла уже с закрученной на себе тканью. Оставалось только закрепить ее на фигуре. – поделилась стилист. – Для мейка, причесок и платьев девяти участниц целого дня оказалось мало (улыбается). Редактора помогали утюжить «живопись», гримеры вытворяли свои чудеса.... Это была самая необычная Церемония на моей памяти! И, без сомнений, самая любимая».

Холостяк-10 пятый выпуск: участницы поражают уникальными образами в стиле батик

Алина

Холостяк-10 пятый выпуск: участницы поражают уникальными образами в стиле батик

Аня

Холостяк-10 пятый выпуск: участницы поражают уникальными образами в стиле батик

Вика

В социальной сети участница Аня посвятила своему образу пост: «Это один из моих фаворитов по образам, потому что больше всего на свете я люблю созидать что-либо своими руками. Помимо того, что принт сделан мной с помощью тайской техники эмбру, так ещё сам дизайн платья создан по моему эскизу и реализован благодаря нашему стилисту. Рукава, кстати, я сама шила, пока остальных девочек красили наши феи грима и причёсок. Финальный образ превзошёл все ожидания и это платье для меня тёплая память».

Холостяк-10 пятый выпуск: участницы поражают уникальными образами в стиле батик

Кристина

Холостяк-10 пятый выпуск: участницы поражают уникальными образами в стиле батик

Настя

Кристина отметила свой наряд: «Я стала возле зеркала и начала крутить в разные стороны ткань, сделала зарисовку в своем ежедневнике, изобразив, как вижу платье, и что бы мне хотелось. Заколола невидимками и со счастливым лицом забежала к стилистам. Меня только поддержали и уже на мне мы подшивали будущий наряд. Основная идея платья – море. Глубина моих чувств и эмоций по отношению к Максу. Шлейф на плече означал волну. Ну и, разумеется, я хотела показать Холостяку свои стройные ножки, поэтому сомнений не было – платье будет коротким».

Алина также прокомментировала свой образ в социальной сети: «Я сама сделала узоры на ткани и придумала дизайн костюма. Спасибо Лене, которая это все подшила».

Холостяк-10 пятый выпуск: участницы поражают уникальными образами в стиле батик

Оля

Холостяк-10 пятый выпуск: участницы поражают уникальными образами в стиле батик

Наташа

В каких образах девушки появятся на шестой Церемонии роз и самое главное – как будут развиваться их отношения с Максом – узнайте в эту пятницу, 10 апреля в 19:00, в романтическом реалити «Холостяк-10» на СТБ.

Сюрприз для сына: Мама Дана Балана выступит на шоу Голос країни-10 Холостяк 10 шестой выпуск: Макс и Дана прыгнут с парашютом
Новости Украины СТБХолостяктв-шоу
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь