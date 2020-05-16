Холостяк-10 одиннадцатый выпуск: отец Макса Михайлюка увидел истинную суть участниц шоу

В 11 выпуске романтического реалити СТБ Холостяк-10 Макс Михайлюк пригласил трех участниц в Одессу – свой родной город. Там он показал девушкам любимые месте, где проводил много времени в юности. А затем – представил Вику, Дашу и Дану своей семье. Как прошло общение, и кто покинул проект – читайте в материале.

Первой с родителями Макса знакомилась Дана. Мужчина пригласил девушку на 13-ю станцию Большого Фонтана, где работал официантом в возрасте 14 лет. Вскоре пришло время знакомства с родителями. Дана вела себя достаточно уверенно, маме вручила украинский оберег, а отцу как главе семьи преподнесла булаву.

«Она вела себя достаточно спокойно и уверенно. Мы, наверное, больше волновались, ведь это была первая из трёх девушек, которая пришла с нами знакомиться», – отметил отец Макса.

Макс и Дана

Дана из Холостяк-10

В личном разговоре с папой Дана призналась, что ранее работала журналистом и ведущей, а во время учебы подрабатывала моделью. В общении с мамой Макса разговор зашел о творчестве. Также Дана призналась, что готова к детям. Однако кулинарными талантами девушка похвастаться не смогла.

«Я готовлю лишь элементарные блюда. Не люблю стоять у плиты. Может, все изменится, когда появится любимый человек», – заявила Дана.

Второе свидание у Макса произошло с Викой. Сперва мужчина решил показать девушке значимое место, где он понял, что хочет стать пилотом. В одесском аэропорту Холостяк признался, что диспетчерский центр, где работал его отец, помог ему осознать всю силу желания летать.

Во время ужина к семейному столу присоединился и лучший друг Макса — Ярослав.

Вика решила не терять времени и рассказать о себе побольше: «Я сильна в кулинарии. Считаю себя хозяйственной. Поэтому смотрю много видеоуроков. Ранее я занималась и танцами, и пением. Ездила на конкурсы по вокалу. Параллельно занималась и рисованием. Сейчас я менеджер и администратор. Есть над чем поработать. Все телефонные звонки на мне. Есть жилка перфекционизма».

Родители заметили, что участница старалась максимально много рассказать о себе и показаться талантливой во всем: «Она очень любит много разговаривать. Заполняет собой все пространство».

Последнее свидание выпало Даше. Однако в Одессе встретил ее не Макс, а его друг. Мужчина признался, что у него есть специальное задание от Холостяка, а именно: завязать глаза участнице и привести в нужное место. Девушка оказалась на футбольном поле, где услышала голос Макса из громкоговорителя. Мужчина предупредил ее, что сейчас она познакомится с самым целеустремленным и сильным духом человеком. Он никогда не боится говорить правду, но почему-то часто сомневается в себе. Открыв глаза, Даша увидела на стадионном экране себя.

«Хотелось показать, какой ее вижу я», — объяснил свой поступок Холостяк.

Приехав в дом к родителям, Даша выдохнула. Родители Макса приняли девушку добродушно. А во время общения тет-а-тет участница показала себя с более хрупкой и ранимой стороны. Несмотря на сильную и уверенную оболочку спортсменки, папа Холостяка заметил ее открытость: «Она очень открытый и простой человек. Ее не нужно вычислять. Просто нужно немного полюбить себя».

Макс Михайлюк и Даша

При общении с мамой Даша призналась, что испытывает большие чувства к Максу. Однако пока боится сказать прямо об этом.

Посоветовавшись с родителями, Макс принял решение самостоятельно. На последней Церемонии роз мужчина отметил, что этот выбор дался ему довольно нелегко. И несмотря на симпатию и расположенность к Виктории, Холостяк сообщил, что не готов дать ей розу.

Общение родителей Макса с Дашей

«Ты понравилась моим родителям, и для меня это важно. Я всегда отмечал для себя в тебе твою женскую хитрость, и она казалась милой. Но меня не покидало ощущение, что ты излишне пыталась подчеркнуть свои качества. Ты пытаешься показать лишь положительные стороны, не задумываясь о недостатках. В такие моменты человек перестает самосовершенствоваться. Я ждал, что со временем ты станешь для меня до конца открытой. К сожалению, я не могу дать тебе эту розу», — признался Макс.

Вика

Вика болезненно восприняла расставание с Холостяком. Участница отметила, что главный герой ее так и не понял. Она всегда была честна и открыта, а мужчина имеет право на ошибку.

«Не хочу в это верить… Зачем я влюбилась? Я желаю ему только счастья. Пусть найдет свою вторую половинку, но очень жаль, что ею стану не я», — заключила Вика.

Не пропустите в следующую пятницу, 22 мая в 19:00, долгожданный финал! Главный герой Макс примет судьбоносное решение. Кто же станет его избранницей, а чье сердце разобьется? Не пропустите в 12 выпуске романтического реалити «Холостяк-10» на СТБ!