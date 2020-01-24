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Холостяк-10: Никита Добрынин и Даша Квиткова дали напутствие новому герою ТВ-шоу (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.01.2020 - 15:37
Холостяк-10: Никита Добрынин и Даша Квиткова дали напутствие новому герою ТВ-шоу (видео)
Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: СТБ)

Добрынин и Квиткова подчеркивают, что с любовью возможно все

На днях стало известно имя главного героя десятого сезона романтического реалити Холостяк на канале СТБ. Им стал пилот и владелец летной школы в Америке по имени Макс. Герой прошлого сезона, теле- и радиоведущий Никита Добрынин и его невеста Даша Квиткова, которые сейчас отдыхают на Бали, записали видеообращение для нового Холостяка.

«Мы хотим сказать огромное спасибо всей команде канала СТБ за то, что в определенный момент сыграли важную роль в нашей жизни. Нам говорили, что найти любовь на проекте невозможно, но посмотрите на нас (улыбаются). Что бы там не говорили, важно другое – мы нашли друг друга, мы любим друг друга. И мы надеемся, что новому Холостяку Максу тоже повезет встретить свою любовь на проекте», – говорит пара.

Видео: instagram.com/stbua

А также они обратились к новому Холостяку и пожелали ему удачи в поисках своей второй половинки: «Мы желаем тебе удачи и точно знаем, что с любовью возможно все!».

Холостяк-10: Никита Добрынин и Даша Квиткова дали напутствие новому герою ТВ-шоу (видео)

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова сообщили о своей помолвке. В ноябре пара, сложившаяся в 9 сезоне проекта, отметила годовщину своих отношений. А на Бали, куда Никита с Дашей отправились отдыхать, мужчина сделал своей избраннице предложение.

Отметим, ранее в сеть "слили" интригующие подробности о Холостяке 10 - видео.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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