Холостяк 10 Макс Михайлюк встретился для серьезного разговора с братьями Даши Ульяновой

Уже 15 мая на канале СТБ состоится показ одиннадцатого выпуска реалити Холостяк-10. Напомним, что на проекте остались только три девушки - Даша, Дана и Вика. И именно им предстоит в ближайшее время бороться за желанное признание от Макса Михайлюка. Во время десятого выпуска Макс знакомился с родителями девушек, а вот в новом выпуске уже красотки будут стараться произвести приятное впечатление на родителей Макса. Тем временем в сети появился фрагмент знакомства Михалюка с братьями-близнецами Даши Ульяновой.

У Даши большая дружная семья. Кроме того, девушка отмечала, что у нее есть два брата-близнеца, с которыми она нянчилась в детстве. А теперь парни подросли и проявляют заботу о старшей сестре. Поэтому во время семейного застолья парни пожелали лично пообщаться с Максом. А для этого выбрали необычный способ - предложили герою ТВ-шоу сыграть с ними в настольный теннис. И за каждый промах Максу полагалось откровенно ответить на серьезный вопрос.

При этом Даша переживала, чтобы браться “не ляпнули” чего-то лишнего о ней Максу.

К примеру, у Макса поинтересовались, есть ли у него какая-то сложная черта характера, с которой придется мириться его будущей жене.

“Возможно, я иногда говорю людям сильно прямо и не каждый способен это воспринимать. Возможно, иногда стоит меньше на эмоциях что-то говорить. Могут что-то сказать обидное. Но я очень справедливый - могу сказать, как есть”, - говорит Макс Михайлюк.

Дальше последовал вопрос, что для Макса самое главное в женщине.

“Чтоб она была честная. Люблю искренних людей. Честность - это наверное то, чего я еще не встречал в девушках. И мне хотелось бы это качество в них найти”, - признался холостяк.

Отметим, что по итогам десятого выпуска проект покинула Кристина. Так как, по мнению Макса, все это долгое время она была с ним не до конца честной и всячески старалась подстроиться под его настроение, угодить ему.

На братьев Даши холостяк произвел положительное впечатление.

“Он знает, зачем он сюда пришел. И знает, чего он хочет. Произвел только положительное впечатление”, - отметил парень.

От парней Макс также потребовал искренности. Выяснилось, что в детстве Даша получала намного меньше внимания, чем ее братья. И это ее обижало.