Холостячка Огневич призналась, что для нее важно в отношениях с мужчиной

На снимке Злата запечатлена в белоснежном наряде и с гладко зачесанными волосами. На лице у исполнительницы нежный макияж. Она поднесла одну руку к лицу и чувственно приоткрыла губы.

Злата Огневич порассуждала о важности диалога в отношениях (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Огневич поделилась, что для нее очень важно в отношениях и раскрыла свой секрет гармонии. Так, следует не забывать о диалоге с партнером.

"Поговорим про отношения? Что в отношениях Вас может вдохновить или наоборот - оттолкнуть от партнёра? Я поняла, какое важное значение имеет диалог. Все моменты, которые вызывают сомнения - можно и нужно обсуждать. Если Вы по-настоящему дорожите друг другом - прислушивайтесь к партнёру. Мой секрет прост- я изначально знаю, что идеальных людей не бывает (о, как же это прекрасно), и принимаю партнёра. В каждом из нас скрыта целая Вселенная, во всём её многообразии проявлений, при этом негатива или позитива не существует. Это всего лишь оценка через призму Ваших суждений, опыта, взглядов", - отметила новая "Холостячка".

Так что для себя она вывела формулу отношений, которая подходит именно ей.



"Итак, диалог и принятие - основа гармоничных отношений. А в моем случае еще и нежные объятия, комплименты, прикосновения,- в такие моменты я ощущаю Вселенскую любовь", - призналась Злата.