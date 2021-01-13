"Холостячка" Мишина подняла на уши всех из-за Эллерта: экстремальный случай

Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/holostyakstb)

Экс-"Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт собрались создать семью, ведь романтическое реалити-шоу позволило им найти свою любовь. Актриса рассказала, что съехалась избранником на третьи сутки после окончания проекта, а другие участники "Холостячки", например, Андрей Шатрыко, заявили, что химия между Ксенией и Александром была видна с первой встречи. Недавно актриса появилась в развлекательном YouTube-проект Эллерта и полуфиналиста проекта и друга Александра Андрея Рыбака – "Но это не точно". Вместе веселая компания с другими экс-претендентами на сердце Ксении посмотрела финал шоу и вспомнила о самых ярких моментах.

Кстати, название шоу "Но это не точно" придумала именно Ксения. Александр советовался с любимой, как назвать свой YouTube-проект, и она подсказала ему удачную идею.

В финале проекта пара летала на параплане. И первым в воздух поднялся Саша, который очень боялся высоты.

Ксения не на шутку испугалась за Александра в финале проекта (фото: instagram.com.mishak.ua)

"У нас были рации, чтобы переговариваться, и я сказала сразу: "Сообщи, как ты себя чувствуешь", потому что я боялась, что он потеряет сознание. И он пропал минут на 20. Я там внизу всю группу на уши подняла и сказала: "Где Эллерт? Где мой Эллерт?" Меня начала успокаивать. Нет, он не отвечает, не выходит на связь!" - вспомнила об экстремальном моменте Ксения.

"Я слышу ее: "Саш, как дела?", но я не могу нащупать рацию", - пояснил свое поведение Александр, но затем все же связался с Ксенией.

Эллерт отметил, что летел со селфи-палкой, чтобы снять контент из воздуха, но справиться с этой задачей у него не слишком получилось. Пара очень долго парила на высоте, но зрителям показали лишь часть этого процесса.

Ксения и Александр рассказали об экстриме в финале шоу

Напомним, что ранее Ксению Мишину и Александра Эллерта обвинили в плагиате романтической фотосессии среди свечей.