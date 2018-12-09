Снова хочу выступать: певец EL. Кравчук ошеломил заявлением

Украинский певец Андрей Кравчук, который прославился в 90-ые, пообщался с Катей Осадчей в передаче "Светская жизнь". Артист рассказал о своих планах, а таже о том, что стал актером, снявшись в фильме украинского режиссера Любомира Левицкого. Также исполнитель отметил, что совсем не против вернуться на сцену, недавно он сделал первый шаг и принял участие в талант-шоу.

Андрей Кравчук и Катя Осадчая (Скриншот с YouTube)

Катя спросила у певца, как он себя чувствовал во время талант-шоу, когда его оценивали молодые звезды, выросшие на его песнях.

"Меня много раз приглашали принять участие и на третий раз я согласился. Потом продюсеры передо мной извинялись, так как убрали меня с шоу", - рассказал Кравчук.

"Сейчас я нужен. И буду петь. Пришло время для украиноязычных артистов", - резюмировал певец.

Андрей Кравчук и Катя Осадчая (Скриншот с YouTube)

Ранее мы писали о том, что солистка группы The Hardkis рассказала об экстриме на гастролях.

Читайте также, как Жан Беленюк поразил откровенным признанием в передаче Кати Осадчей.