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"Хочу усыновленного": экс-"ВИА Гра" сделала неожиданное признание о детях

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.12.2018 - 07:30
"Хочу усыновленного": экс-"ВИА Гра" сделала неожиданное признание о детях
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица рассказала мотивирующие истории из жизни

Украинская певица и экс-участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос, которая продуктивно и насыщенно отдохнула на экзотическом острове Барбадос, ответила на вопросы подписчиков в Instagram и сделала откровенное признание о детях.

Артистка отметила, что не против иметь четверых малышей, причем рассматривает возможность усыновления. На вопрос поклонницы, хочет ли она второго ребенка, Димопулос честно призналась в своих планах.

"И второго, и третьего. И когда-нибудь усыновленного четвертого", - написала она в "историях" микроблога.

&quot;Хочу усыновленного&quot;: экс-&quot;ВИА Гра&quot; сделала неожиданное признание о детях

Фото: сын Санты Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Подписчиков Санты заинтересовала эта животрепещущая тема, поэтому они решили углубится в нее и посоветоваться с певицей о личном. Одна и поклонниц артистки поинтересовалась, как пережить бездетность в семье.

"На сегодняшний день существует много методов, одно из которых ЭКО. Также посмотрите на это с другой стороны – возможно, Бог дает вам шанс сделать счастливым ребенка-сироту. У меня, как минимум, есть три знакомые семьи, которым ставили бесплодие и, усыновив ребенка, женщины беременели. Одна из таких – прекрасная Лилия Подкопаева", - привела пример Димопулос.

&quot;Хочу усыновленного&quot;: экс-&quot;ВИА Гра&quot; сделала неожиданное признание о детях

Фото: (instagram.com/santadimopulos)

Также экс-"ВИА Гра" похвасталась подтянутой и стройной фигурой в бикини во время отдыха на экзотическом курорте. На снимках Санта позирует с подругой, моделью Анной Андрес.

Напомним, что ранее Санта Димопулос перечислила продукты, которые не употребляет в пищу. Она опубликовала список своей "запрещенки".

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