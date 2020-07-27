Хочу насладиться: Слава из НеАнгелов собралась взять реванш на популярном шоу

Слава Каминская искренне хотела попробовать свои силы на главном паркете страны еще в прошлом году на проекте Танці з зірками-2019, но серьезная травма заставила ее досрочно покинуть шоу. К слову, тогда парнером звезды стал хореограф Игорь Кузьменко, который ранее танцевал в паре с победительницей проекта 2017-го года Натальей Могилевской. Теперь певица намерена взять реванш – она решила побороться за главный приз!

Артистка присоединилась к звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта Танці з зірками и опубликовала в Instagram видео, в котором сообщила подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallengе от фронтвумен группы The HARDKISS Юлии Саниной. Новый сезон станет для Славы вторым шансом покорить звездный паркет.

В зрелищном видеоролике певица приходит к гадалке за советом относительно участия в шоу. Та советует Славе принять вызов, ведь на паркете она встретит свою любовь. В качестве презента артистка получает танцевальное платье и обувь, которая станет оберегом от всех неприятностей на паркете и поможет одержать победу.

"Моя цель на проекте - поверить в себя и научиться транслировать чувства на языке танца. Я не питаю чрезмерных амбиций, просто хочу сполна насладиться этим временем и подарить зрителю немного магии на паркете ", - рассказала Слава.

Слава Каминская собралась покорить главный паркет Украины (фото: пресс-служба 1+1)

Кстати, уже известны имена семерых звездных участников нового сезона Танців з зірками: за победу в проекте будут соревноваться Олег Винник с Еленой Шоптенко; Надежда Мейхер с Кириллом Васюком; Санта Димопулос с Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко. Имена танцевальных партнеров Юлии Саниной и Славы Каминской пока неизвестны.

Ранее Слава Каминская в прозрачном красном халате засветила стройные формы в монокини. Она отправилась на пляж вместе с детьми - дочкой Лаурой и сыном Леонардом.