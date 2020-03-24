Хит этого карантина: Слава Каминская с дочкой показали, как сделать дома слайм (видео)

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица придумывает все новые способы, как развлечь детей на карантине

Слава Каминская из группы НеАнгелы, которая недавно поразила откровениями о пластических операциях и рассказала, какие процедуры она делала, соблюдает карантин и остается дома вместе со своими двумя детьми. Певица изо всех сил старается развлечь сына Леонарда и дочь Лауру и все время придумывает новые варианты времяпрепровождения, а также стала много готовить.

Артистка решила поделиться с поклонниками отличной идеей, которая поможет занять и порадовать детишек - приготовить вместе с ними слайм в домашних условиях. Отметим, что это невероятно популярная сейчас у молодежи игрушка, которая состоит из вязкого желеобразного материала и выпускается в ярких цветах.

Слава подробно расписала рецепт приготовления слайма на основе клея. Также звезда выложила пошаговый видеоурок, в котором делает игрушку вместе с дочкой Лаурой.

"По запросам трудящихся (мам), хит этого карантина, СЛАЙМ)) делюсь рецептом)

Лайкате и сохраняйте. И отмечайте меня на своих слаймах в сториз))

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ИНГРЕДИЕНТЫ: ⠀

клей ПВА;

пена для бритья;

канцелярский клей (который прозрачный);

пищевой краситель;

крем для рук;

борная кислота.

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Дополнительные ингредиенты:

терпение;

умение отпускать (запачканную мебель);

принятие.

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Не пишу точное к-во, так как набрала всего на целый карантин, а в этом рецепте +- смешивала всё на глаз. Я думаю, у нас, у мам, интуиция на такую кулинарию работает неплохо)) Главное правило – тщательно вымешивать. Долго, нудно, сильно. Тогда слайм становится очень легким, приятным и воздушным", - рассказала о своем опыте Каминская.

Видео: Слава Каминская с дочкой Лаурой (instagram.com/babaslavka)

Ранее певица поделилась своим списком, чем она планирует развлекать детей на карантине.

"Рекомендации мамы-артистки, присутствует много творчества и хендмейда:

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1. Кулинария

Я выписала список любимых вкусняшек своих младшеньких, и планирую какое-то время уделять кухне. Мы не учимся готовить борщи, в меню: желешки, лоли-попс, мороженое, цветные бутерброды. В общем, в ход пошла запрещенка.

2. Fasion из май профешн

Будем декорировать старые мамины футболки! Все, что однотонное, скоро станет вип-лакшери со стразами, пайетками, радугами. Несколько тюбиков краски, пара белых футболок и на полдня мы заняты.

3. Домашние растения

Давно не доходили руки пересадить вазоны — хочу организовать бригаду из троих. Будем поливать, подворачивать, беречь, читать о растениях. Еще подумываю посадить дома авокадо из косточки, прям очень интересно.

4. Слаймы

Смывки уже купила заранее, учусь на своих ошибках. Скачала несколько рецептур, если у вас есть проверенные, делитесь в комментариях.

5. Концерты и дискотеки

Леон у нас не по шоу-бизнесу, а вот с Лаурой планируем устроить шоу поярче Мадонны. Репертуар стабильный — передался генетически. Эту любовь не победить", - предложила идеи для родителей Каминская.

Фото: Слава Каминская с дочкой Лаурой (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что ранее Слава Каминская умилила сеть нежными фото с мамой-красавицей Тамарой. Вместе они украсили страницы журнала.