Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн — в прокат выходит лента с Марго Робби в главной роли

В кинотеатрах Украины долгожданная кинолента выходит с 6 февраля
С 6 января в кинотеатрах Украины стартует показ одного из самых долгожданных фильмов 2020 года - “Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн”. После событий “Отряда самоубийц” бесшабашна Харли Квинн (роль досталась 29-летней Марго Робби) разошлась с Джокером. Тем временем, юная Кассандра Кэйн находит алмаз, принадлежащий преступному лидеру Чёрной Маске. Поэтому Харли объединяется с Чёрной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя для защиты Кассандры.
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн — сюжет фильма
Вы когда-нибудь слышали байку про копа, птичку, психопатку и принцессу мафии? "Хищные Птицы (и фантастическая Харли Квинн)" - запутанная история, которую Харли рассказывает так, как только она могла бы рассказать. Когда коварный самовлюбленный негодяй Готэма Роман Сайонис и его правая рука Зас нацеливаются на молодую девушку по имени Касс, город переворачивается вверх дном, чтобы найти ее. Пути Харли, Охотницы, Черной Канарейки и Рене Монтойи пересекаются, и этой четверке не остается ничего другого, как объединиться для уничтожения Романа.
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Интересные факты о фильме "Хищные птицы":
Кадры из фильма
Марго Робби, которая также является продюсером, представила идею «Хищные птицы» компании Warner Bros. Pictures в 2015 году. Фильм был анонсирован в мае 2016 года; Кристина Ходсон была нанята для написания сценария в ноябре этого года, а Кэти Янь подписала контракт в качестве режиссёра в апреле 2018 года. Большинство актерского состава и съемочной группы были подтверждены к декабрю 2018 года.
Основные съемки продолжались с января по апрель 2019 года и проходили в центре Лос-Анджелеса и в студии Warner Bros в Бербанке Калифорния. Дополнительные съемки состоялись в сентябре 2019 года. “Хищные птицы” станут первым фильмом DCEU и вторым фильмом DC Films, получившим рейтинг R (18+) от MPAA.