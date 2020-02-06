Была химия и страсть: Дмитрий Дикусар откровенно высказался о разрыве с Ириной Билык

В программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» всплыли подробности романа Дмитрия Дикусара и Ирины Билык. Кстати, ранее Дикусар признался, как тяжело ему далось расставание с Аленой Шоптенко! О том, что было основой отношений Дмитрия с Ириной, и о причинах расставания с известной певицей, хореограф рассказал на канале «Украина».

Много лет назад роман Ирины Билык и Дмитрия Дикусара всколыхнул общественность, которая неустанно следила за ними в танцевальном шоу. Но их отношениям предшествовал скандал. Предыдущий партнер обвинил певицу в сексуальных домогательствах и ушел из проекта. На смену одному танцовщику пришел другой – молодой и амбициозный Дикусар. Отношения пару привели к свадьбе в Рио-де-Жанейро.

«Влюбленность, химия, сближение за счет проекта, общие проблемы, общие победы и цели. Сразу появился контакт. Она же очень комфортный собеседник и интересная женщина. Ирина в какой-то степени космическая», – вспоминает о том периоде на канале «Украина» Дмитрий Дикусар.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар - "Нас Нет"

Однако красивый роман со звездой продлился недолго.

«Просто закончились у нас отношения. Знаете, когда свеча сгорает, она сгорает. Была химия, была страсть, свежие эмоции. Потом все куда-то пропало. Никто в этом не виноват», – объяснил Дмитрий Дикусар в программе «Зірковий шлях».

В прошлом году Дикусар снова вышел на паркет с новой партнершей, привлекательной актрисой Викторией Булитко. Паре сразу приписали роман в реальной жизни.

«Почему мне не любить Викторию Булитко как человека? Она прекрасна, и как женщина прекрасна. У нее есть отношения, молодой человек. И она об этом открыто говорит. Но людям это не мешает, потому что для людей, если кто-то в отношениях и имеет какие-то интриги, для них это есть нормой. Для меня сейчас это неприемлемо. Мне не нужны такие отношения. Поэтому ничего нет, кроме дружбы и глубокого уважения», - прокомментировал Дикусар.

Напомним, ранее новая избранница экс-мужа Славы из НеАнгелов Эдгара Каминского рассказала об их романе.