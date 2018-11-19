Хакери злили в мережу фото повністю оголеної Ріанни

Фото: Ріанна (instagram.com/savagexfenty)

Співачка в черговий раз стала жертвою хакерів

Відома американська співачка і актриса барбадоського походження Ріанна стала жертвою хакерів, які злили в мережу її фото в повністю оголеному вигляді. Відповідні знімки з'явилися на Telegram-каналі Super.

"Співачка в черговий раз стала жертвою хакерів", - прокоментували появу фото в мережі.

На двох фото Ріанна постає повністю оголеною, демонструючи лінії від засмаги і струнку фігуру. Також на фото можна побачити татуювання Ріанни, - зорепад на спині і богиню Ісіду під грудьми.

Фото: Ріанна (Telegram-канал Super)

Судячи з обстановки, в момент зйомки співачка перебувала в студії звукозапису і її фотографувала людина вище неї зростом.

Фото: Ріанна (Telegram-канал Super)

Нагадаємо, Ріанна в образі нареченої позувала в нижній білизні. Зірка взяла участь у зйомках рекламної кампанії Savage x Fenty. Зазначимо, що співачка стала амбасадором бренду і активно просуває його.

Раніше відома співачка Ріанна розповіла, як вибирає одяг і продумує свій образ.

Ми також писали про те, що Ріанна влаштувала провокаційний показ на Тижні моди в Нью-Йорку. Показ пройшов в атмосфері джунглів, де моделі дефілювали в ролі тропічних німф і амазонок. Щоб довести, що її бренд універсальний і підійде кожному, Ріанна вирішила запросити не тільки моделей першої величини – Джіджі і Беллу Хадід, але також і дівчат з нестандартними фігурами, танцівниць і вагітних.

Відео: РБК-Україна