Х-фактор: 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн

В субботу, 27 октября, вокальное шоу Х-фактор (СТБ) в Харькове!

Смотрите 9 сезон 9 выпуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Звездная судейская четверка судей продолжает искать самых талантливых артистов по всей стране.

В этот день на вокальное шоу придет известный шоу-мен и ведущий Дядя Жора. Теперь он решил покорять шоу-бизнес еще и как певец.

Дядя Жора на шоу Х-фактор 9. Фото: Пресс-служба СТБ

"Вот глядишь, сейчас Х-фактор подтолкнет меня, и я после проекта решу сделать музыкальную программу и дарить еще больше хорошего настроения людям. Но только теперь с помощью музыки. Х-фактор нужен всем. Это же хорошая площадка для заявки коллектива, для реализации каких-то творческих планов. Это опыт. Я считаю, что и опытные судьи, и сама атмосфера, и правила проекта, где нужно пройти сложные этапы, это очень хорошая школа для артиста", - говорит он.

Дядя Жора на шоу Х-фактор 9. Фото: Пресс-служба СТБ

Кроме него на прослушивание к судьям приедет участник по имени Тао, он из Китая, но очень любит украинские народные песни, которые, по словам парня, заполнили всю память в его плеере.

"На родине я работал учителем, но всегда мечтал о музыке. В Украину я приехал, чтобы получить образование в одной из самых поющих стран Европы", - говорит он.

Тао очень хотел бы покорить украинскую сцену и привезти сюда свою жену.

А также Х-фактор продолжает находить народные таланты, поэтому в этот день никого не оставит равнодушным трактористка Даша, сельская учительница Татьяна, харизматичная доярка Ольга и парень, который в 13 лет сбежал от мамы в зону АТО, чтобы защищать свою родину, а сейчас готов спеть на всю страну свою авторскую песню "Україна". Яркие образы, трогательные песни и даже зажигательные танцы – чем еще удивят харьковчане на сцене Х, увидим в субботу, в 19:00 в эфире вокального шоу Х-фактор на СТБ.

Судьи шоу: Настя Каменских, Олег Винник, Андрей Данилко, Дмитрий Шуров

Ведущий: Андрей Бедняков

Напомним, ранее мы публиковали 8 выпуск 9 сезона шоу Х-фактор.