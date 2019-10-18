Х-Фактор 6 выпуск: на сцену выйдут бэк-вокалистка Ирины Билык и брат Дмитрия Колдуна

Х-фактор на СТБ (фото: пресс-служба)

Одна из участниц нового выпуска Х-фактора ранее отбывала наказание в тюрьме

Уже в эту субботу, 19 октября, на вокальном шоу Х-фактор канала СТБ наконец состоится выступление экс-ведущего проекта "Феномен" на телеканале СТБ Георгия Колдуна, который признался, советовался ли по поводу участия в шоу с родным братом – известным белорусским певцом Дмитрием Колдуном. Более того, на шоу придет участница, которая благодаря этому шоу мечтает кардинально изменить свою жизнь. Виктория Петрович отсидела в тюрьме 14 лет за непреднамеренное убийство.

"Я защищалась, но все-равно убила человека, я понимала это", - вспоминает она.

В колонии Виктория начала писать песни. На Х-фактор девушка приехала из Беларуси, и надеется, что сможет начать жить сначала.

Виктория Петрович (фото: пресс-служба СТБ)

Другой участницей, которая хочет изменить свою жизнь и благодаря Х-фактору стать сольной певицей станет Кристина Метамбе. Девушка работает бэк-вокалисткой Ирины Билык. И хотя о работе с певицей она отзывается очень тепло, мечты быть на первом плане не покидают девушку.

"Конечно, хотелось бы хоть на чуть-чуть почувствовать себя главной на сцене, почувствовать себя в центре внимания", - признается она.

Георгий Колдун (фото: пресс-служба СТБ)

А также попробовать силы на шоу решил экс-ведущий проекта "Феномен"на телеканале СТБ Георгий Колдун.

"Я надеюсь, что благодаря Х-фактору у меня будет возможность сделать так, чтобы обо мне, как о певце, узнало еще какое-то количество людей, а не только те, кто помнит меня исключительно как ведущего по проекту "Феномен", который был несколько лет назад", - рассказывает Георгий.

Кто из них покорит судейскую четверку и пройдет в тренировочный лагерь, увидим в субботу в 19:00 в эфире вокального шоу Х-фактор на телеканале СТБ.

К слову, Настя Каменских показала ранее целую коллекцию купальников, которые демонстрировала на соблазнительных фото в Instagram.