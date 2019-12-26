Х-фактор 10 готовится к невероятному гала-концерту с Тиной Кароль, Alyona Alyona, Джамалой и другими звездами

В субботу, 28 декабря, на вокальном шоу Х-фактор канала СТБ долгожданный гала-концерт! Специально ко дню рождения легендарного шоу собираются все звезды. MONATIK, VERKA SERDUCHKA, Alyona Alyona, ALEKSEEV, «Антитіла», Alexander Krivoshapko, Pianoбой и Jamala устроят невероятный праздничный концерт, который подарит зрителям новогоднее настроение. А откроет вечер Тина Кароль, которая, как стало известно сегодня, также стала судьей национального отбора на Евровидение-2020.

Кроме того, с любимыми номерами, а кто-то и в совершенно новом образе, на шоу вернутся самые яркие участники 10 сезона.

Приглашенные гости финала шоу Х-Фактор

А также в этот вечер станет известна главная интрига - страна узнает имя победителя 10 сезона шоу Х-фактор! Одержит победу подопечный Оли Поляковой харизматичный Георгий Колдун или впервые в истории украинского «Х-фактора» победит участница категории «Девушки» Элина Иващенко с наставником Игорем Кондратюком, узнаем уже в эту субботу в 19:00 в эфире грандиозного суперфинала на СТБ.

Суперфиналисты Х-Фактор 10 - Георгий Колдун и Элина Иващенко

Напомним, что смотреть прямой эфир можно и на официальной страничке СТБ в Facebook, где во время рекламных пауз будет проходить онлайн-трансляция бекстейджа. Ведущий фейсбук-трансляции, выпускник Х-фактора Артур Логай покажет, что происходит в зрительном зале и на сцене во время перерыва на рекламу, а также возьмет эксклюзивные комментарии участников, судей, ведущей и гостей эфира.

Празднуем главный день рождения вместе!

Напомним, Олег Винник устроил настоящий концерт в финале шоу Х-фактор.