"Грех не подурачиться": украинские звезды засыпают видео #BottleCapChallenge

Интернет-пространство захлестнул новый эффектный челлендж, который как и все предыдущие не преследует ни какого смысла, а призван просто развлечь публику.

Предположительно, что все началось с Instagram-старница американского актера Джейсона Стейтема (Jason Statham), который показал своим поклонникам один из трюков с открыванием ногой бутылки с водой, однако есть и утверждение, что первым был боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Пользователи впрочем не стали выяснять этих подробностей, а просто присоединились к #BottleCapChallenge, выкладывая видео с более или меннее удачными попытками.

Не стали отставать от игры и представители отечественного шоу-бизнеса и спорта. Так смешными видео уже поделились комик и телеведущий Александр Педан, телеведущий Андрей Бедняков, спортсмен Жан Беленюк и даже хрупкая певица Наталья Могилевская, сопроводив кадры забавной подписью.

Видео: Наталья Могилевская тоже приняла участие в игре (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"ШОК! СКАНДАЛ! Могилевская избивает своих сотрудников. Смотреть до конца! Как думаете у меня получится? Пробовать ещё? Делайте ставки",- написала Наталья на своей странице в Instagram.

Александр Педан, который не боится показаться смешным, сопроводил трюк элементами кунг-фу, капоэйры и даже балетным па из "Лебединого озера".