"Грех не подурачиться": украинские звезды засыпают видео #BottleCapChallenge

ШОК! СКАНДАЛ! Могилевская избивает своих сотрудников Смотреть до конца! Как думаете у меня получится? Пробовать ещё? Делайте ставки #BottleCapChallenge #натальямогилевская #2019 #могилевская #бутылкачелендж #юмор #позитив

A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) on Jul 3, 2019 at 11:44pm PDT