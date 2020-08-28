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Греческая богиня: Анджелина Джоли в роскошном образе отправилась на ужин с детьми

Пятница 28 августа 2020 18:25
Греческая богиня: Анджелина Джоли в роскошном образе отправилась на ужин с детьми
Анджелина Джоли (фото: instagram.com/disneymaleficent)
Автор: Lite

Анджелина Джоли в последнее время стала настоящей иконой стиля. 45-летняя звезда радует поклонников все новыми выходами в свет в эффектных нарядах. Причем порой она выбирает роскошные платья даже на обычную прогулку по магазинам. В этот раз популярную актрису заметили папарацци во время ее похода на ужин со всеми детьми.

Анджелина запечатлена на улицах Малибу в компании 19-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летней Захары, 14-летней Шайло, а также 12-летними Вивьен и Ноксом. Направлялись они в популярный среди знаменитостей ресторан Nobu. Дети были одеты в привычные для поклонников подростковые вещи: широкие брюки, шорты, кроссовки и толстовки с футболками. А вот их знаменитая мама постаралась принарядиться.

Греческая богиня: Анджелина Джоли в роскошном образе отправилась на ужин с детьми

Актриса отправилась на ужин в компании детей (фото: скриншот instagram.com/angelinajoliecenter)

Так, в этот раз Джоли надела платье в греческом стиле, сшитое из золотистой струящейся ткани. С длинной юбкой и оборками, оно сделало образ стройной звезды женственным и соблазнительным. Дополнили наряд босоножки на невысоком каблуке в тон платью, а также сумочка на длинном ремешке светлого оттенка. Из аксессуаров Анджелина выбрала крупные серьги-кольца, часы, а также не забыла о защитной маске. Детям заботливая мама также не дала прогуливаться без актуальных сегодня средств защиты.

Греческая богиня: Анджелина Джоли в роскошном образе отправилась на ужин с детьмиГреческая богиня: Анджелина Джоли в роскошном образе отправилась на ужин с детьми

Актриса выбрала на выход роскошное платье (фото: скриншот instagram.com/angelinajoliearg)

Сейчас все дети собрались в родном доме из-за пандемии. Так что Джоли занята целый день домашними хлопотами. Впрочем, по словам звезды, дети во всем помогают друг другу, реагируя на ситуацию порой лучше, чем она сама.

Напомним, на днях стало известно, что отец детей Джоли – 56-летний актер Брэд Питт – начал новые отношения с молодой моделью. Пользователи сети считают, что девушка невероятно похожа на экс-супругу Питта, а также на Ирину Шейк.

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