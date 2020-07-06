Мне говорили, что я жирная: Анна Седокова призналась, что делала липосакцию

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Певица впервые рассказала, почему решилась на операцию

Анна Седокова всегда откровенна со своими поклонниками. Она честно рассказывает о лишнем весе, своих проблемах и переживаниях и делится своим опытом преодоления неудач. Сейчас 37-летняя певица и мама троих детей довольна своей фигурой и уверена в себе, однако так было не всегда. На своей странице в Instagram артистка поделилась ярким летним фото и призналась, что в школе была гадким утенком и очень неуверенной в себе. В результате она даже решилась на операцию.

На фото Анна запечатлена сидящей на пирсе в лимонно-желтых капри и топе без бретелей. Завершают лук кроссовки и солнцезащитные очки, а также лучезарная улыбка звезды.

Анна Седокова примерила яркий летний лук (фото: instagram.com/annasedokova)

Седокова рассказала, как проходили ее школьные годы.

"Я женщина, которую хотят. Обладать, узнать, потрогать, жениться, быть матерью детей, поговорить, узнать. Всегда ли это было так? Ну уж нет. В школе я была гадким и никому не нужным утёнком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он прийдет, а лучше приедет на мерсе и спасёт меня. Он так и не приехал. Нужно было что-то делать. И я начала учиться", - поделилась певица.

Даже на кастинге в "ВИА Гру", где она в итоге выступала несколько лет, Анне дали от ворот поворот. После множества критики своей фигуры после первых родов девушка решила сделать липосакцию.

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"На первом кастинге в ВиаГру со мной поговорили 2 минуты и развернули назад на свой троллейбус. Что ты девочка знаешь о женственности, слышала я вслед. И я попробовала о ней узнать все. Жизнь била меня достаточно жестко. Иногда сама, иногда руками мудаков, но я не сдавалась. Я мечтала стать той самой красивой девочкой в школе.

Анна Седокова довольна своей фигурой (фото: instagram.com/annasedokova)

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В 21 год, после рождения ребёнка, я сделала липосакцию. Мне говорили, что я жирная. Что я не женственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдёт и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила. Только теперь я думала, что если даже это не помогло, значит я прокаженная. Я не винила никого. Только себя. Но все так же продолжала мечтать. И действовать", - призналась артистка.

Спустя почти 15 лет Седокова наконец-то считает себя красивой, сексуальной, желанной и уверенной в себе женщиной.

"Я выбрала достойного мужчину, а он выбрал среди тысяч меня", - подытожила певица.

Анна Седокова встречается с молодым баскетболистом Янисом Тиммой (фото: instagram.com/annasedokova)

Ранее Анна Седокова в латексе поделилась секретом уверенности в себе и рассказала, что поднять самооценку и научиться больше любить себя ей помог такой способ, как позитивные аффирмации.

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Автор: Lite