"Говорила мама, не танцуй босиком": участник Танцев со звездами попал в больницу перед эфиром

Женя Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya

Хореограф рассказал о болезни, из-за которой может не выйти на танцевальный паркет проекта

Участник шоу Танцы со звездами на 1+1 Женя Кот поделился на своей странице в Instagram печальной новостью.

Партнер Мишель Андраде на проекте рассказал, что попал в больницу накануне эфира.

Хореографу диагностировали воспаление легких. Из-за данного недуга Кот может не выйти на танцевальный паркет.

"Говорила мне мама, не танцуй босиком. Обидно, досадно, но это воспаление легких. Наташа говорит, что я слишком ответственно отношусь к своей работе, поэтому не замечаю того, о чем мне хочет сказать мое тело. Вот, что получилось", - написал в своем микроблоге Женя и сопроводил свой пост фото, на котором ему делают процедуры.

Женя Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya

Сколько времени Женя Кот проведет в больнице и сможет ли он выйти на паркет в следующем эфире, который состоится уже в воскресенье, 21 октября, не известно. При таком заболевании врачи категорически запрещают физические нагрузки.

Мишель Андраде и Женя Кот. Фото: Пресс-служба 1+1

Отметим, что ранее Оксана Марченко была вынуждена уйти из шоу Танцы со звездами из-за серьезной травмы.

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