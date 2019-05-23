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"Готовимся": стали известны первые звездные гости свадьбы Потапа и Насти

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.05.2019 - 15:57
"Готовимся": стали известны первые звездные гости свадьбы Потапа и Насти
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Юрий Горбунов поделился милым фото с женихом

Уже совсем скоро состоится радостное и долгожданное для многих событие - 23 мая в 16:00 начнется свадебная церемония Потапа и Насти Каменских. Как удалось узнать журналистам, на торжестве будет множество звездных гостей, однако для прессы оно будет закрытым. Впрочем, первые имена уже известны - на своей странице в Instagram телеведущий Юрий Горбунов опубликовал совместное фото с Катей Осадчей и счастливым женихом Потапом.

Шоумен сообщил, что они активно готовятся к такому важному событию в жизни его друга. На снимке все трое одеты в белые футболки и радостно улыбаются в объектив.

"Через кілька годин у нашого кращого друга Олексія найголовніша подія в житті!!! Готуємось!! #тонайкращийденьмогожиття", - прокомментировал Горбунов.

&quot;Готовимся&quot;: стали известны первые звездные гости свадьбы Потапа и НастиФото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая готовятся к свадьбе Потапа (instagram.com/gorbunovyuriy)

Отметим, что по неподтвержденным данным Потап является крестным отцом сына Осадчей и Горбунова. 

Будут ли Юрий и Катя ведущими церемонии или просто гостями, пока неизвестно.

В комментариях поклонники продолжают поздравлять Потапа и Настю со счастливым событием, а также просят Горбунова сделать включение со свадьбы.

  • "Сделайте включение со свадьбы)))"
  • "Я в шоке)))) Поздравляю))) Это так круто"
  • "Радію за них! Нехай щастить вам всім!"
  • "Ура!!!!! Счастья и любви!!! Горько!!!"
  • "Боже я в захваті. Гарно погуляти, а молодятам довгих щасливих років життя))) І чекаємо фото зі свята"
  • "Щастя молодим!!! І гірко!!!"
  • "Нарешті! Довго вони збиралися!)))"
  • "Щасливої долі і Олексію з Настею і Вам з Катеринкою. Я Вас дуже Люблю"
  • "Хорошие, счастья в неограниченном количестве"

Напомним, ранее Потап подтвердил свадьбу с Настей Каменских откровенным клипом-посвящением. Он признался в любви "своей девочке" и отметил, что у них "будут красивые дети".

В свою очередь Настя Каменских растрогала сеть признанием в любви Потапу. Певица трогательно поблагодарила Потапа за то, что был готов скрывать их тайну от посторонних и оберегать любовь и заявила, что пришла пора поделиться счастьем с поклонниками. Позже она показала первое фото перед свадьбой с Потапом.

Кстати, сын Тины Кароль уже успел мило поздравить Потапа и Настю со свадьбой, причем сделал это на английском языке.

Самая красивая невеста: Настя Каменских показала первое фото перед свадьбой с Потапом "Рады поделиться своим счастьем": Каменских растрогала сеть признанием в любви Потапу
Новости Украины Настя КаменскихЮрий ГорбуновПотап
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