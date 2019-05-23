"Готовимся": стали известны первые звездные гости свадьбы Потапа и Насти

Юрий Горбунов поделился милым фото с женихом
Уже совсем скоро состоится радостное и долгожданное для многих событие - 23 мая в 16:00 начнется свадебная церемония Потапа и Насти Каменских. Как удалось узнать журналистам, на торжестве будет множество звездных гостей, однако для прессы оно будет закрытым. Впрочем, первые имена уже известны - на своей странице в Instagram телеведущий Юрий Горбунов опубликовал совместное фото с Катей Осадчей и счастливым женихом Потапом.
Шоумен сообщил, что они активно готовятся к такому важному событию в жизни его друга. На снимке все трое одеты в белые футболки и радостно улыбаются в объектив.
"Через кілька годин у нашого кращого друга Олексія найголовніша подія в житті!!! Готуємось!! #тонайкращийденьмогожиття", - прокомментировал Горбунов.
Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая готовятся к свадьбе Потапа (instagram.com/gorbunovyuriy)
Отметим, что по неподтвержденным данным Потап является крестным отцом сына Осадчей и Горбунова.
Будут ли Юрий и Катя ведущими церемонии или просто гостями, пока неизвестно.
В комментариях поклонники продолжают поздравлять Потапа и Настю со счастливым событием, а также просят Горбунова сделать включение со свадьбы.
Напомним, ранее Потап подтвердил свадьбу с Настей Каменских откровенным клипом-посвящением. Он признался в любви "своей девочке" и отметил, что у них "будут красивые дети".
В свою очередь Настя Каменских растрогала сеть признанием в любви Потапу. Певица трогательно поблагодарила Потапа за то, что был готов скрывать их тайну от посторонних и оберегать любовь и заявила, что пришла пора поделиться счастьем с поклонниками. Позже она показала первое фото перед свадьбой с Потапом.
Кстати, сын Тины Кароль уже успел мило поздравить Потапа и Настю со свадьбой, причем сделал это на английском языке.