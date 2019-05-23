"Готовимся": стали известны первые звездные гости свадьбы Потапа и Насти

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Юрий Горбунов поделился милым фото с женихом

Уже совсем скоро состоится радостное и долгожданное для многих событие - 23 мая в 16:00 начнется свадебная церемония Потапа и Насти Каменских. Как удалось узнать журналистам, на торжестве будет множество звездных гостей, однако для прессы оно будет закрытым. Впрочем, первые имена уже известны - на своей странице в Instagram телеведущий Юрий Горбунов опубликовал совместное фото с Катей Осадчей и счастливым женихом Потапом.

Шоумен сообщил, что они активно готовятся к такому важному событию в жизни его друга. На снимке все трое одеты в белые футболки и радостно улыбаются в объектив.

"Через кілька годин у нашого кращого друга Олексія найголовніша подія в житті!!! Готуємось!! #тонайкращийденьмогожиття", - прокомментировал Горбунов.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая готовятся к свадьбе Потапа (instagram.com/gorbunovyuriy)

Отметим, что по неподтвержденным данным Потап является крестным отцом сына Осадчей и Горбунова.

Будут ли Юрий и Катя ведущими церемонии или просто гостями, пока неизвестно.

В комментариях поклонники продолжают поздравлять Потапа и Настю со счастливым событием, а также просят Горбунова сделать включение со свадьбы.

"Сделайте включение со свадьбы)))"

"Я в шоке)))) Поздравляю))) Это так круто"

"Радію за них! Нехай щастить вам всім!"

"Ура!!!!! Счастья и любви!!! Горько!!!"

"Боже я в захваті. Гарно погуляти, а молодятам довгих щасливих років життя))) І чекаємо фото зі свята"

"Щастя молодим!!! І гірко!!!"

"Нарешті! Довго вони збиралися!)))"

"Щасливої долі і Олексію з Настею і Вам з Катеринкою. Я Вас дуже Люблю"

"Хорошие, счастья в неограниченном количестве"

Напомним, ранее Потап подтвердил свадьбу с Настей Каменских откровенным клипом-посвящением. Он признался в любви "своей девочке" и отметил, что у них "будут красивые дети".

В свою очередь Настя Каменских растрогала сеть признанием в любви Потапу. Певица трогательно поблагодарила Потапа за то, что был готов скрывать их тайну от посторонних и оберегать любовь и заявила, что пришла пора поделиться счастьем с поклонниками. Позже она показала первое фото перед свадьбой с Потапом.

Кстати, сын Тины Кароль уже успел мило поздравить Потапа и Настю со свадьбой, причем сделал это на английском языке.